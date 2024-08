Lil Mayo heeft 1,5 miljoen instagramvolgers en feest met Rihanna

Hij kleedt zich beter dan jij. Hij verdient meer dan jij. Zijn groupies zijn lekkerder dan de mensen waar jij het mee doet. Z’n naam is Lil Mayo, en hij behoort tot de elite van de insta-influencers. Ook is hij een rubberen pop.

De kans is groot dat je Lil Mayo weleens bent tegengekomen, ook al wist je misschien zijn naam niet. Of hij nou gehuld in de laatste trends een blunt rookt of flessen popt op een VIP-deck, zijn opulente en toch toegankelijke levensstijl heeft ervoor gezorgd dat alle socialmediaplatforms bol van hem staan, met meer dan 1,5 miljoen volgers, zijn eigen kledinglijn, en feesten met de crème de la crème van Hollywood.

Videos by VICE

De man achter Lil Mayo (gebaseerd op de “ayy lmao”-meme) treedt nu voor het eerst naar buiten om te vertellen hoe zijn liefde voor gekke memes en een alienpop zijn leven voorgoed veranderd hebben.

Op zijn vierentwintigste leidde Alex Martyn een comfortabel doch ietwat alledaags leven in zijn geboorteplaats Gloucester in Massachusetts. Hoewel hij ooit een gesponsorde skateboarder was, was zijn jeugddroom om pro te worden ondertussen langzaam vervlogen. Nadat hij voor zijn eindexamens slaagde ging hij aan de slag bij zijn vaders architectuurbedrijf. Hij verdiende prima, maar de verveling begon er al snel in te sluipen.

“Ik had nooit echt een flauw idee over wat ik wilde worden, dus ik koos maar gewoon voor het gebaande pad, en bleef bij m’n vader werken,” vertelde Alex. “Zo was ik in 2014 op mijn vierentwintigste ineens vice-president van het bedrijf. Maar het enige waar ik aan dacht tijdens m’n werk was skateboarden, en wanneer ik weer kon gaan filmen.”

Zoals zoveel creatievelingen met kantoorbanen kwam hij de dagen door met behulp van Instagram, en werkte hij stiekem aan eigen projecten. In 2014 richtte hij het instagramaccount @ayylmao.memes op, een pagina vol buitenaardse memes, dat al snel populair werd. “Ik had op een gegeven moment zo’n beetje elke foto van een alien wel gehad, dus ik was een beetje in paniek. Toen bedacht ik dat het een stuk sicker zou zijn als ik een eigen alien had.” Na het nodige onderzoek besloot Alexx dat de beste alien hiervoor een zeldzame oude filmpop was. Zijn vader en collega’s lachten om zijn plan om een pop van 750 dollar te kopen, maar Alex was vastberaden, en plaatste in april in 2015 zijn bestelling.

De unboxing van Lil Mayo

Geïnspireerd door zijn nieuwe muse begon hij aan zijn nieuwe content: “Ik maakte een snapchataccount voor hem aan, en maakte wat filmpjes waarop hij biertjes opende, op de bank hing, een bong rookte en een beetje aan het skaten was”. Toen hij zich op een dag verveelde onder werktijd, maakte hij een compilatie van die filmpjes met ’56 Nights’ van Future als soundtrack. Zijn video ging meteen als een speer, doordat Blac Chyna, WorldStar en allerhande comedy-pagina’s hem deelden, waardoor hij miljoenen views vergaarde. Het was het begin van een nieuw hoofdstuk voor Lil Mayo.

Alex wijdde al zijn vrije tijd aan de video’s, en nam Mayo mee de stad in zodat fans foto’s met hem konden maken. Zoals velen voor hem, ging de plotselinge faam hem niet in de koude kleren zitten. Al na een paar maanden was hij zo afgeleefd dat Alex op zoek moest naar een vervanger.

“Soms wil ik hem niet eens aanraken nadat ik hem meegenomen heb naar een feestje. Ik weet niet wat ik goorder vind, al het bier en de andere rotzooi die mensen in zijn mond gieten, of alle meiden die met hem tongen. Waarschijnlijk dat laatste. Ik heb hem toen ik na een lange nacht uit bed kwam een keer op de vloer van mijn woonkamer aangetroffen met coke op zijn gezicht, omdat mensen hem daadwerkelijk sleuteltjes in z’n neus schuiven.” Alex leerde van zijn fouten, en besloot beter voor Mayo’s opvolger te zorgen. Hij installeerde een draagconstructie, en zou Mayo voortaan alleen nog meenemen als hij content ging maken.

Merken begonnen Mayo al snel kleren te sturen, en nadat Alex een unboxingvideo uploadde, werd hij door RIPNDIP benaderd om samen een kledinglijn te ontwikkelen. Toen hij hiervoor naar LA vloog, begon het besef in te dalen dat hij maar beter kon blijven, als hij zijn alien een echte ster wilde maken. Met slechts Mayo en wat kleren in een sporttas vertrok hij, vastberaden om hier z’n fulltime baan van te maken.





De enige tas die Alex meenam naar LA

Toen hij aankwam had RIPNDIP een feest georganiseerd om hun samenwerking te lanceren. “Dat was een van de leipste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Ik was omringd door Mayo-fans. Toen merkte ik voor het eerst hoeveel tractie hij ook in het echt heeft.”

Met het geld van de kledinglijn tilde Alex de productie van zijn video’s naar een hoger niveau. Hij zegt dat hij door betaalde posts voor merken zoals Lyft en Postmates, al snel “een aardig maandsalaris” bij elkaar wist te sprokkelen.

Mayo in zijn eigen kledingmerk: Succ

Als volgende stap besloot hij om een eigen kledingmerk te beginnen. “We zijn nu tien maanden verder, en mijn kleren liggen bij Zumiez. Dat is uitgegroeid tot een fulltime baan. Ik heb mijn eigen kantoor in downtown LA, en het loopt als een tiet. Ik vind het nog steeds een absurd idee dat ik een kantoor in LA heb door een alienpop.”

Mayo met een fan

Toch was hij nog niet voorbereid op de volgende stap in het verhaal: een uitnodiging om met Rihanna te hangen. “Toen ik uitgenodigd werd voor de Fenty holiday party dacht ik dat het een neppe e-mail was,” herinnert hij zich. “Ik belde meteen het nummer onderaan de e-mail, en kreeg de manager aan de lijn.”

De uitnodiging was echt. Het resulteerde erin dat een van ’s werelds grootste popsterren een avond speelde en selfies maakte met een levenloos filmattribuut.

Tommy Chong, Mayo, en Alex Martyn

Met het oog op de toekomst hoopt Alex deze golf van aandacht zo lang mogelijk vast te houden. “Het liefst wil ik een Lil Mayo tv-programma, zodat ik met meer artiesten kan samenwerken en naar festivals als Coachella kan. Ik wil hem de volgende DJ Khaled maken,” vertelt Alex met het oneindige enthousiasme van een man die net een pop wereldberoemd heeft gemaakt. “Ik zie zoveel mogelijkheden voor hem. We gaan het zien. Misschien stelt hij zich wel verkiesbaar in 2020.”