Lil Tay is de nieuwste kindster die door het hele internet wordt gehaat

Lil Tay telt haar dikke stack dollars en likt haar lippen. Ze zit achter het stuur van een blauwe sportauto, de motor gromt. Plotseling springt ze uit de auto, smijt de deur dicht en roept, terwijl ze ergens naar wijst: “Bitch, ik heb net een Lamborghini gekocht! Jullie bitches kunnen dit niet betalen he? Ik ben negen jaar oud, ik ben de jongste flexer van de eeuw!” De prepuber met gebleekt halflang haar gaat verder met haar monoloog terwijl zij en YouTuber Jake Paul een halve ton aan cash op de vloer van de garage gooien. “Jullie zullen me wel haten omdat jullie blut en jaloers zijn!” zegt Tay, waarna ze wegdraait van de camera en de bankbiljetten in het rond schopt met haar smetteloos witte sneakers.

De Instagram-video die hierboven beschreven wordt heeft meer dan 4 miljoen views.

In de laatste maand is het aantal volgers van Lil Tay exponentieel gegroeid. Zij en de vrouw die als haar moeder wordt opgevoerd, werden nagetrokken door Babe.net. Uit hun onderzoek bleek dat Lil Tay niet in Hollywood woont, zoals de tags op haar post ons willen doen geloven, maar in Canada. Haar moeder zou een makelaar uit Vancouver zijn.

Lil Tay roept tot vervelens toe dat ze negen jaar oud is, luxe auto’s heeft, en designerkleren draagt. Ze stond op instagramfoto’s met rappers Chief Keef en Lil Pump, en volgens haar instabio gaat ze een “GUCCI GANG FACE TATT @ 10 MILL” nemen. Ze heeft het over “moving bricks”, vloekt de hele tijd, waarbij erg genoeg ook het N-woordniet wordt overgeslagen. In een Youtube-video uit 2017 zei ze: “Bitch, ik ben gedeeltelijk zwart. Jullie weten niks over me, dus waarom ga je dingen aannemen?”

Het bestaan van Tay en haar volgers – 1,6 miljoen op Instagram, en meer dan 143.000 op Youtube – zou zomaar het tijdperk kunnen inluiden van een nieuw soort kindster. Een soort kindster dat nogal ongemakkelijke vragen oproept.

De aantrekkingskracht van Lil Tay lijkt te liggen in contrast. De vuilbekkerij en het exorbitante gedrag verwacht je niet van een kind. Maar de aantrekkingskracht heeft ook met haat te maken.

Nog steeds heb ik nachtmerries van het “interview” dat ik had met een andere kindster, Danielle Bregoli, a.k.a. het “Cash me Ousside”-meisje. Memes van Bregoli werden veel gedeeld aan het begin van haar roem, na de beruchte Dr. Phil-aflevering. Maar toen na de hype de ontnuchtering inkickte op het internet, waren vragen over culturele toe-eigeningonvermijdelijk. Terwijl ze tussen alle kritiek door laveerde herdoopte Bregoli zichzelf “Bhad Bhabie” en begon een carrière als rapper. In Fader vroeg de interviewer Bregoli waarom ze denkt dat mensen haar zo erg haten: “Veel mensen gaan op de “duimpje omlaag”-knop drukken, maar nog meer mensen op de “duimpje omhoog”-knop. Daar gaat het me om,” antwoordde ze.

Lil Tay heeft trouwens beef met Bregoli. Je kunt de twee in een post op Tays Instagramdesgewenst zien bekvechten met nog een ander beroemd Instagramkind, Woah Vicky. In het bijschrift staat: “Really be talkin all that but paid and brought 2 body guards to fight😂😂 Big L You double my age but the same height 😂😂”

Als je op Tay’s Instagramcomments moet afgaan heeft ze ook al de toorn van online haters over zich afgeroepen.

“Dit is waarom ouders abortus moeten plegen,” zei een reaguurder onder een video van Tay en Bregoli. Onder een video van Tay, waarin ze op een balkon in Beverly Hills staat, zeggen reaguurders dat ze ervan af zou moeten vallen, of er vanaf geduwd moet worden. Sommigen zeggen ook gewoon “spring maar”.

In haar laatste Instagramvideo lijkt Tay haar haters ook een beetje te willen terugpakken. Ze noemt ze “grown-ass men” die lekker op haar aan het haten zijn. In het bijschrift zegt ze “Like dit als je Tay haat”.

“Geef haar geen aandacht, daardoor krijgt ze alleen maar meer airplay. Als je haar echt zo haat moet je haar gewoon negeren,” zei een reaguurder.

Haat hoort natuurlijk ook een beetje bij de roem. Normaal gesproken is die haat een vervelende bijwerking, achtergrondruis. Maar Tay lijkt het juist zo goed te doen omdát het voor veel Instagrammers zo makkelijk is om haar te haten. En dat is best een probleem. Want moeten we deze vorm van entertainment wel accepteren, als die haat gericht is op een kind dat nog op de basisschool zit?

Anders dan Bregoli, die beroemd werd na een optreden bij Dr. Phil, lijkt Lil Tay het meer op eigen kracht te hebben gedaan. Aan de andere kant kunnen we ook niet ontkennen dat filmpjes waarin ze met andere influencers optreedt, zoals Jake Paul en Woah Vicky, haar bekendheid een flinke boost hebben gegeven. Die zogenaamde “ruzies” met Bergoli en YouTuber RiceGum hebben daar natuurlijk ook een steentje aan bijgedragen.

Lil Tay stuurde een filmpje de wereld in waarin ze tegenover haar haters met tranen in de ogen toegaf dat de beef met RiceGum nep was. Dat deed ze kennelijk omdat mensen haar video’s bij Instagram hadden gerapporteerd voor verwijdering. “Ik probeer mijn dromen waar te maken – als dat je niet zint, blokkeer me dan,” zei ze in de video.

Lil Tay heeft, net als Bregoli, ook ambities om muzikant te worden. Hieronder kun je luisteren naar “Money Way”, een van Lil Tay’s nummers. (Mocht je het interessant vinden, Bhad Bhabie’s “Gucci Flip Flops” stond bij mij als het volgende nummer in de autoplay.)

Het zou kunnen dat deze kinderen een nieuwe formule uitproberen om zichzelf te lanceren in de muziekwereld. Maar als dit de manier is waarop jonge mensen tegenwoordig beroemd proberen te worden, moeten we dan niet even stilstaan bij de vraag of het nog wel ethisch is om dit toe te staan? Hebben we er al wel over nagedacht wat dit voor deze kinderen betekent als ze volwassen zijn?

Op het antwoord zullen we nog even moeten wachten, aangezien Lil Tay voorlopig zelfs nog een paar jaartjes moet wachten op de middelbare school.

