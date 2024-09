Lil Yachty vindt Nederlands eten walgelijk

Lil Yachty was afgelopen weekend in Amsterdam voor een show. De zelfbenoemde King of the Youth had misschien weinig zin in interviews, maar hij was zeker wel te porren voor de proeverij die de jongens van BALLINNN’ voor hem hadden georganiseerd. Ze schotelden hem een assortiment van heerlijke Nederlandse hapjes voor, en dat levert hilarische beelden op met veel grimassen en kokhalsgeluiden. Ik wil niet teveel prijsgeven, maar voor iemand die affiniteit heeft met boten en de zee, houdt hij bijzonder weinig van haring. Bekijk de video hieronder.

Deze video verscheen hier op BALLINNN’ en ze hebben Lil Yachty ook nog geïnterviewd.