Lilian maakt memes van mannen op Tinder die een Asian-fetisj hebben

Als Lilian (aka @thefleshlightchronicles) zich aanmeldt op Tinder, realiseert ze zich dat haar ervaringen heel anders zijn dan die van haar vrienden. “Ik merkte dat ik rare berichten kreeg die mijn witte vriendinnen niet krijgen,” vertelt ze. “Vaak waren dat berichtjes waarin ik werd gefetisjeerd.”

Lilian begon met haar account in 2017 om de mannen te ridiculiseren die haar berichtjes stuurden als “ik wil graag eens een keer een Aziaat doen” of “ik zal je pussy eten zoals ik een kom rijst uitlebber”. Hoe langer ze op Tinder zat, hoe meer ze inzag dat dit soort racisme en seksisme niet alleen in de app voorkomt, maar dat dit dagelijkse kost is voor Aziatische vrouwen.

“Dit soort tinder-interacties kwam ik ook in mijn offline leven tegen,” vertelt ze aan Broadly, “en ik realiseerde me dat ik dit platform kan gebruiken om over dit soort dingen te praten – en anderen te helpen om hier bevestiging in te vinden.”

Voor Aziatische vrouwen met dezelfde ervaringen op datingapps, voelt @thefleshlightchronicles als een grappig soort overwinning. En voor haar volgers die dit soort teksten niet hoeven mee te maken – zoals “Ik wil je kleine Aziatische lijfje helemaal domineren” – is het een manier om kennis te maken met de seksuele opmerkingen die Aziatische vrouwen naar hun hoofd geslingerd krijgen.

De meeste memes op @thefleshlightchronicles zijn foto’s van Lilian zelf, met de tinderberichtjes eroverheen geplakt. Op een plaatje met het bericht van de man die wel eens een Aziaat wilde doen voor het eerst, zie je Lilian op een bed liggen, in lingerie, met het bijschrift ‘Aziatische vrouw heeft een fetisj voor zweterige mannen van middelbare leeftijd’. Op een andere foto zie je Lilian in bad zitten, met het tinderbericht “Je ziet eruit als een lekkere slet” erbij.

Memes kunnen een gedeelde ervaring in een paar woorden en een plaatje samenvatten, en door ons overvloedige socialemediagebruik wordt het gemakkelijk om ze te consumeren,” zegt Lilian. Ze gelooft ook dat de beelden het mogelijk maken om “dit soort informatie tot je te krijgen”, helemaal door iets als Instagram.

Bijna 50 miljoen mensen over de hele wereld hebben Tinder, sinds het in 2012 werd gelanceerd, en allemaal samen swipen ze bijna 1,4 miljard keer per dag. En sommige van deze interacties kunnen voor vrouwen van kleur vervelend uitpakken. Lilian vertelt dat ze regelmatig verkrachtingsfantasieën en -bedreigingen krijgt opgestuurd via Tinder, en ze laat me wat van die berichtjes zien. In eentje staat: “Ik wil je neuken in je kont, net zo lang en hard tot je bloedt uit je neus.” In een andere staat een fantasie over “het misbruiken van je kleine lichaampje als een neukpop, totdat de tranen je over de wangen rollen”.

“Eerlijk gezegd word ik hier soms heel bang van,” zegt Lilian tegen me. “Ik heb in het verleden wel bedreigingen gekregen, maar niet van mensen die ik ken. Het zijn altijd engerds van internet. Natuurlijk ben ik dan geshockeerd en maak ik me zorgen om mijn veiligheid. Het kan overweldigend zijn, maar mijn account is ook een copingmechanisme, om er maar het beste van te maken en mijn ervaringen te kunnen delen met mensen die hetzelfde meemaken.”

Een heleboel vrouwen krijgen wel eens met dit soort grensoverschrijdend gedrag te maken online, maar Lilian denkt dat er een speciaal racistisch element zit in de bedreigingen die zij krijgt. “ Het Westen kent een lange geschiedenis van het uitbuiten van Azië voor eigen gewin,” legt ze uit. “Ik geloof dat deze machtsverhouding, samen met stereotypering en oppervlakkige representaties van Aziatische vrouwen in de media, ervoor zorgt dat dit op kleinere schaal ook gebeurt met vrouwen van kleur. Mannen gaan ervanuit dat Aziatische vrouwen onderdanig zijn, en er wanhopig naar verlangen om gedomineerd te worden.”

Lilian kon de ergste gevallen rapporteren en blokkeren op Tinder, maar ze zag sommigen gewoon weer terugkomen onder een ander profiel. “Instagram en andere mediaplatforms zijn er altijd snel bij om feministische accounts die naakt laten zien te censureren, maar ze zijn niet zo vlug met reageren op klachten over intimidatie of racisme.”

In het verleden heeft Tinder gebruikers verbannen die dit soort berichten verstuurden, en in de gedragsregels staat dat content waarin “racisme, haat of fysiek geweld tegen een individu of groep” wordt aangemoedigd, wordt geblokkeerd. Maar als er iets is dat het account van Lilian laat zien, is het wel dat dit mannen niet afschrikt die berichten sturen als “Ik heb verzorging nodig om van mijn geelzucht af te komen”.

En deze datingapp is niet de enige plek van het internet waar vrouwen lastig kunnen worden gevallen. Volgens Amnesty International heeft 1 op de 5 vrouwen in het Verenigd Koninkrijk online geweld of intimidatie meegemaakt, en 55 procent zegt hierdoor last te hebben gehad van angsten, paniekaanvallen of stress. Zolang grote internetbedrijven de veiligheid van vrouwen online nog niet serieuzer nemen, kunnen wij genieten van de dagelijkse grapjes van Lilian op @thefleshlightchronicles.

“Eerlijk gezegd kan je bijna niet níet lachen om de shit die er op Tinder gebeurt,” zegt Lilian. Het is een content die zichzelf schrijft!”

