Zeker honderd mensen gingen naar een niet-bestaand optreden van Limp Bizkit in een benzinestation

Niets is zo mooi als tijdens een lange roadtrip stoppen bij een benzinestation. De plek waar mensen uit alle lagen van de samenleving samenkomen om een broodje bal te verorberen, en, als het lekker weer is, misschien een Solero.



In de Amerikaanse stad Dayton gingen mensen gisteren voor een andere reden naar een benzinestation: een optreden van Limp Bizkit. Helemaal hartstikke leuk, maar de honderd enthousiaste fans die zich bij het tankstation verzamelden, hadden er niet op gerekend dat er helemaal geen optreden was. Dat is ook niet zo gek, ik bedoel, een optreden van Limp Bizkit in een benzinestation, hoe verzin je het?



Het begon allemaal met een facebookevent, met de naam ‘Limp Bizkit speelt een geheime show op 420’. Meer dan ‘Limp Bizkit komt naar Dayton!!!’ viel er niet te lezen, wat natuurlijk voor de nodige argwaan had moeten zorgen. Aan de andere kant: van mensen die oprechte waardering tonen voor een albumtitel als Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavoured Water moet je niet al te hoge verwachtingen hebben. Na een tijdje werden er zo’n honderd reacties per minuut op de eventpagina geplaatst. Fans maakten zich op voor het concert van de eeuw. Het werd opgepikt door de lokale krant, de politie waarschuwde dat het om een nepevent ging en zelfs Fred Durst liet weten dat de geruchten niet klopten.

Maar een fan van Limp Bizkit laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Zeker niet als het de mystieke drie-eenheid van nu metal, benzine en 420 betreft. Er werden tickets verkocht op Craigslist, er verschenen flyers waarop stond dat het optreden gesponsord werd door Monster Energy en er deden zelfs promofilmpjes de ronde. Ergens heeft iemand zich kapot gelachen, zoveel is zeker.

Ondanks alle waarschuwingen en de reactie van de band zelf, stonden er op 20 april toch een stuk of honderd mensen bij het benzinestation. De beste grap? Op de eventpage waar het allemaal mee begon, stond als datum 20 april 2017. Tot volgend jaar, makkers!