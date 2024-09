LinkedIn is de enige vredige plek op het internet

De laatste paar maanden druk ik regelmatig op “cmd + T” voordat mijn ringvinger op de “L” belandt en mijn browser het sociale medium opent dat over het algemeen beschouwd wordt als het sufste netwerk allertijden. Veel mensen nemen er graag publiekelijk afstand van – en vaak hebben ze daar legitieme redenen voor. Laat ons zeggen dat LinkedIn op het eerste gezicht ongeveer even opwindend is als een stille scheet of een tas thee. Ik weet niet eens zeker of er mensen zijn die hun tijd in dit platform investeren terwijl ze die aandacht ook aan meer interessante apps zouden kunnen besteden. Als je ook maar een klein beetje zelfrespect hebt, kan het goed zijn dat je gewoon nooit een account hebt aangemaakt. Ikzelf heb dit wel gedaan, en ik moet toegeven dat ik er nog geen moment spijt van heb gehad.

En dat is fantastisch. Binnen deze gedigitaliseerde wereld van overdreven geforceerde en nietszeggende functietitels met gesponsorde berichten die als twee druppels water op alle andere posts lijken, baden mijn hersenen in een levensverzachtende rust. Alles verloopt zo soepel op LinkedIn dat het wel een parodie op sociale media lijkt. En toch schijnt niemand dit erg te vinden. Hoe komt dat eigenlijk? Tegen alle verwachtingen in lijkt LinkedIn een plek te zijn geworden die meer draait om de dingen die je niet uitspreekt dan om onbeschaamd narcisme.

Dus als zin hebt om af en toe een beetje hypocriet te zijn, kun je dat net zo goed doen op een plek waar niemand het je kwalijk zal nemen.

LinkedIn is een virtueel gehucht dat relatief vrij is van negativiteit. Hier viert men, wordt er gefeliciteerd en gepeild. Er wordt hoop in het rond gestrooid door middel van trainingen of slimme citaten en er worden oplossingen geboden die soms werken, maar soms ook niet. Het is eigenlijk best grappig om te zien dat niemand echt zichzelf is – en daar vallen vast diepgaande maatschappelijke conclusies uit te trekken. Is het mogelijk om volledig oprecht te zijn op LinkedIn? Ik heb mijn jeugdvrienden nog nooit in het echt gecomplimenteerd voor een nieuwe baan als Junior Technisch Analist Adviseur met een welgemeend “Nou, veel succes ermee, kerel…”. Het kan goed zijn dat dit precies is waar het allemaal om draait – lekker nep doen. Maar misschien is dat ook wel goed. Soms is het belangrijk om je leven wat nieuwe, hypocriete energie in te blazen.

Ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat hypocrisie essentieel is om te overleven. Sociale netwerken en hun algoritmes werken soms een overgrote transparantie in de hand, zelfs als we die doorzichtigheid uit onze aars moeten forceren. Maar soms schiet je gewoon niets op met steeds maar je mening geven. Op een of andere manier biedt zwijgen op LinkedIn ook een soort van bescherming. Sociale cohesie en samenhang kunnen soms belangrijker worden gevonden dan de potentiële onrust die veroorzaakt wordt door iemand die ongevraagd zijn mening uit. Je kunt het vergelijken met de smoesjes die je vroeger verzon als je geen zin had om op stap te gaan met vrienden. Op LinkedIn geldt hetzelfde, behalve dat de nachtelijke foto’s in een uithoek van de stad zijn vervangen door updates van jobtitels. En aangezien het niemand echt veel kan schelen wat er op LinkedIn gebeurt, zal de innerlijke spanning rond het moeten geven van je eerlijke mening snel verdwijnen.

Dus als zin hebt om af en toe een beetje hypocriet te zijn, kun je dat net zo goed doen op een plek waar niemand het je kwalijk zal nemen. Het is bijvoorbeeld zo ongeveer het enige netwerk waar je het je kunt veroorloven om je contacten op de tocht te laten staan zonder dat je je daar schuldig om moet voelen. Tweederde van de berichten die je krijgt zijn waarschijnlijk toch gegenereerd door een LinkedIn-robot. Jouw eigen berichtjes zijn vaak ook geautomatiseerd, als je al besluit om ergens op te reageren. Ook als je vergeet om iemands contactverzoek te accepteren is dat niet erg. De meeste mensen zitten niet op LinkedIn om echt connectie te leggen, dus geen stress. Je vraagt je nu met wallen onder je ogen misschien af: maar als het niemand iets kan schelen, waarom zou ik er dan rondhangen? Je gaat toch geen account aanmaken om vervolgens nooit te zeggen wat je denkt? Nee, dat klopt – maar het scheelt niet veel.

Er gebeurt helemaal niets op LinkedIn. Het gebrek aan eerlijkheid op LinkedIn is eigenlijk de perfecte voedingsbodem om onverschilligheid te ontwikkelen. Hoe meer je scrollt, hoe meer je voelt dat je hersenen vrolijk worden van dit groeiende gebrek aan interesse. Dat gevoel vormt de kern van dit sociale netwerk: het verschil tussen je gebruikelijke uitlaatkleppen en LinkedIn, is dat je in die eerste categorie de dingen die de moderne maatschappij afremt – zoals je creativiteit of verbeelding – opnieuw probeert te stimuleren. LinkedIn biedt je daarentegen een platform van ongekende onverschilligheid. Op enkele uitzonderingen na is het wetenschappelijk gezien onmogelijk om ook maar de minste emotie te voelen op LinkedIn – tenzij je zwaar gehersenspoeld bent. LinkedIn is een enorme zeepbel, gevuld met een onbeduidendheid die jou tijdelijk in bescherming neemt tegen de drukte van je dagelijkse leven. Het is een gemakkelijk, toegankelijk en onverschilligheid-genererend medium dat in deze wereld van geforceerde hersenspinsels en meningen ontzettend zeldzaam en kostbaar is. Geloof me, LinkedIn kan je emoties stabieler maken. Het voelt een beetje als meditatie, of hoe ik me dan voorstel dat meditatie voelt.

Ben je niet in de stemming om het laatste nieuws onder ogen te zien? Check dan LinkedIn. Heeft je partner je gedumpt via Signal? Effe LinkedIn checken. Kater? LinkedIn. Je kleine broertje kondigt trots aan dat ie overtuigd rechts is? Snel naar LinkedIn. Je kunt natuurlijk ook gemakkelijk ontsnappen aan de realiteit door naar de film te gaan, romans te lezen of voor seks, drugs, feesten, drinken, sporten of zelfs privé-kunstgalerijen te kiezen – als je daar echt warm voor loopt… – maar de wereld ontvluchten via LinkedIn gaat sneller, en is bovendien een pak goedkoper.

LinkedIn is eigenlijk zo’n waardeloos medium dat het een tijdloos schepsel is geworden. En precies daarin ligt de kracht van dit medium. De Linkediniaanse onvershilligheid is een schild. Ik geef toe dat ik kan genieten van de sfeervolle hysterie van andere, meer populaire netwerken zoals Twitter, maar zo’n app kan al snel het laatste restje energie opzuigen dat ik nog over heb zodra ik mijn bed uit stap. LinkedIn draagt bij tot het overleven van mijn geestelijke gezondheid. Een kwartier lang waan ik me in de bubbel van mensen die voor start-ups of gigbedrijven werken: zalig afgesneden van wat de echte wereld echt maakt. Sociale onderdrukking, * is weer op vrije voeten, vrijgesproken agenten, alles dat rondzwerft in de donkerste hoekjes van het internet of zelfs mijn verlangen om een moord te plegen, al die dingen bestaan gewoon niet meer. Ik baad in de nietigheid van begrippen en acroniemen en vergeet alle ellende op deze wereld. Ik sta mezelf om onverschillig – en bijgevolg een lafaard te zijn.

Je moet in staat zijn om te accepteren wat LinkedIn is voordat je je erover kunt beginnen te verwonderen. En als je dat eenmaal aanvaard hebt, zou je er zomaar van kunnen gaan genieten – vergelijk het met kijken naar een film of failcompilatie die zo slecht is dat ie goed wordt. Dit breng ons bij nog een ander bonuspuntje van LinkedIn. Tot nu toe heb je waarschijnlijk al een ongezonde dosis minachting meegekregen, maar door deze veel te heldere hemels te verkennen en door van de ene betekenisloze post naar de andere te klikken zal je vanzelf een positief effect op je zelfbeeld kunnen vaststellen. En dat is de reden waarom LinkedIn je emoties niet alleen tot rust kan brengen, maar je ook kan helpen om vrede te nemen met je huidige toestand en zelfs je algehele bestaan kan verbeteren – zeker als je het idee hebt dat het leven zinloos is. Ben je nog mee?

Als je dan eindelijk het plezier in LinkedIn hebt gevonden, is dat waarschijnlijk omdat je dit platform als een totaal andere wereld ziet – en dat maakt het alleen nog leuker, toch? Ik vermoed dat je jezelf niet kunt herkennen waar dit medium nu precies voor staat, aangezien je waarschijnlijk geen Klantenservice Adviseur of Business Developer in de tandheelkundige sector bent. En die gedachte zou je eigenlijk automatisch al vrolijker kunnen maken. En dat is dus precies het punt. Niemand kan jou vertellen wie jij echt bent, maar LinkedIn laat je in elk geval zien wat je nooit wil worden.

