Het Nederlandse hiphopduo LIONSTORM rapt over liefde tussen twee vrouwen en hoe goed die is

Dit is een artikel uit 2019, maar twee coronajaren later staat LIONSTORM op ons ADE Feestje in de Marktkantine, op woensdag 13 oktober. Ook jij bent uitgenodigd. Meld je hier aan voor een plekje op de gastenlijst.

Als een hiphopduo bestaat uit twee vrouwen die zich Skerrie Sterrie en Vuige Muis noemen, weet je dat het goed zit. Het zijn de artiestennamen van toneelregisseur Sterresoet van Schooten en mimespeler Gale Rama, die samen LIONSTORM vormen: de enige queer rapformatie die Nederland rijk is.

Videos by VICE

Ze hebben net een knaller van een track en video gelanceerd, No H8ro, en in de Amsterdamse Melkweg exposeren ze momenteel werk waarmee ze “een eigen urban queer beeldtaal ontwikkelen waarin ze symbolen en stereotypen rond vrouwenseksualiteit terug toe-eigenen”. Omdat ik niet precies begrijp wat ze daarmee bedoelen, belde ik ze op voor een gesprek. We hadden het over straatintimidatie tijdens Pride, hoe het is om samen te werken met je geliefde, en wat ala sami taki no h8ro precies betekent.

VICE: Ha vrouwen, wat een heerlijk nummer hebben jullie gemaakt. Zijn jullie al getekend door Topnotch?

Skerrie Sterrie: Haha, nee! We zijn ook wel super eigenzinnig – elke millimeter van wat we uitbrengen en maken, daar zitten we bovenop. Maar we zijn ook heel benieuwd hoe het zou zijn als we samenwerken met mensen die een bepaalde visie hebben op je werk. We staan overal voor open, als mensen onze ideeën maar wel tof vinden en begrijpen.

Kunnen we even inzoomen op de lyrics: wat bedoelen jullie met bobi zonder trobi?

Vuige Muis: Bobi zijn borsten, en in het Surinaams betekent ‘trobi’ ruzie. Ons nummer is heel expliciet en recht in je face, en het gaat over vrouwenliefde. We bedoelen het als een oneliner om te zeggen ‘queer chicks en geen problemen’. Een patserige line over liefde tussen twee vrouwen en hoe goed die is.

Mijn favoriete stukje is ‘ala sa mi taki no h8ro’ – wat betekent dat?

VM: ‘Alles wat ik zeg: no hetero’. Het is ook een zinspeling op ‘no homo’.

Maar jullie haten hetero’s niet, toch?

VM: Nee joh, absoluut niet! We vinden die labels sowieso maar meh. Later in het nummer rap ik ook ‘ala sa mi wani: no hate’, dat betekent ‘alles wat ik wil is geen haat’.

SS: Dit is onze eerste clip en we willen daarmee heel duidelijk laten zien wie we zijn en wat we brengen. We willen heel expliciet uitspreken: wij zijn no hetero. Ook omdat we dat nog niet eerder in deze muziekstijl hoorden. We zijn net zo duidelijk en direct over onze seksualiteit, als dat veel mannelijke Nederlandse rappers duidelijk zijn over de seks die ze hebben met vrouwen.

Alle afbeeldingen met dank aan LIONSTORM

Behalve een geinig en lekker nummer is het ook gevoelig. In het refrein zingen jullie ‘Als je wist hoe het is om hand in hand met angst te leven’. Waar gaat dat over?

VM: Wij hebben ervaringen gehad die niet leuk waren. Als we over straat lopen, en we willen dat hand in hand doen of elkaar een kus geven, moeten we altijd op onze hoede zijn.

SS: In de ene straat kan het wel, in de andere niet. Het is altijd even aanvoelen. Dat herkennen alle queer mensen om ons heen, dat je altijd op je hoede moet zijn. De een vindt dat erg en de ander niet, maar iedereen herkent wel dat je niet zomaar op elk feestje of in elke winkel je partner kan kussen – dan krijg je vrijwel zeker een ongewenste reactie.

Is er een straat in Amsterdam – waar jullie wonen – waar je dat bewust niet doet?

SS: Nee, maar wat wel opvallend is: vorig jaar tijdens Pride zijn we echt onwijs veel lastig gevallen. Meer dan op enig ander moment in het jaar. Met name in de bekende queer straat de Reguliers, daar waren zoveel mannen die ons tussen onze benen grepen. En mannen die onze beide hoofden vastgrepen en tegen elkaar aan duwden en zeiden: “Ik vind dit zo lekker, mag er niet een man meedoen?” Toen voelden we ons echt onveilig.

VM: We zijn met de moed in onze schoenen weer naar huis vertrokken.

Wow, en dat juist tijdens Pride!

SS: Volgens mij komt het doordat Pride inmiddels zo groot is geworden dat allerlei mensen mengen met het Pride-publiek, mensen die gewoon lekker de straat op willen en buiten willen feesten. Net als met Koningsdag zeg maar.

Jullie zeggen dat jullie queer rolmodellen missen in de Nederlandstalige hiphopscene – zijn die er helemaal niet?

SS: Ik zag onlangs een nummer voorbij komen van een Nederlandse vrouw die queer is, dus het komt wel. Maar haar nummer ging er niet expliciet over.

VM: Buiten Nederland vind je meer rolmodellen, zoals Mykki Blanco, of Syd van The Internet.

SS: In Zweden heb je Silvana Imam, ik vind haar heel tof. En natuurlijk Frank Ocean en Lil Nas X, die net uit de kast is. Het is leuk om tegen hen op te kijken, omdat ze ook echt vette dingen maken.

Waarom is het zo’n lastige combinatie denk je, hiphop en homoseksualitet?

SS: Het is niet alleen in rap zo, we zien in weinig genres nummers die echt expliciet gay zijn. Terwijl je wel veel nummers hebt over heteroseks en -seksualiteit. Wij houden zelf gewoon heel veel van hiphop, dus daar misten we het ‘t meest in. Daarom zijn we het zelf maar gaan doen.

Jullie maken ook kunst en momenteel is er een expositie van jullie in de Melkweg in Amsterdam. De kunst gaat over “een progressieve queerstem in een wereld waar een haatdragende boodschap over vrouwenhomoseksualiteit geen uitzondering is”. Ik zie Sterresoet zwevend boven Amsterdam, met engelenvleugels, en je houdt Gale vast in je adelaarsklauwen. Vertel.

SS: We spelen met het mysterie dat zogenaamd rond queerstellen kan hangen. Alsof het een soort mythe is, alsof het heel bijzonder is wat er allemaal achter gesloten deuren gebeurt. We maken ons huiselijke bestaan heel absurd, we vergroten het uit. Zo maken we een soort van aliens van onszelf.

Jullie werken dus samen, en zijn geliefdes. Wel spannend lijkt me dat.

VM: Ja dat is het wel, maar gek genoeg waren we eigenlijk altijd al op zoek naar die andere helft. Allebei wilden we niet echt solo-dingen uitbrengen of maken, dus toen we gingen samenwerken en het idee voor Lionstorm ontstond, voelde dat heel logisch. Het voelt als het puzzelstukje, zo van ‘naar jou ben ik altijd op zoek geweest’.

Romantisch!

SS: Ja, maar we moeten wel opletten dat we ook af en toe uitklokken, anders gaat het maar door. Dan liggen we in bed en wordt één van ons om drie uur ‘s nachts wakker met een idee, en maakt die de ander wakker, en dan ben je wéér aan het werk. Dat is niet te doen. We zorgen ervoor dat we ook soms echt alleen maar even partners zijn.

Wat doen jullie dan?

VM: Gewoon op date gaan, naar de film en uit eten.

SS: Of dansen in de huiskamer, of tuinieren. Heel burgerlijk eigenlijk.

De expo van LIONSTORN is tot 31 juli te zien in de Melkweg, en tijdens Pride treden ze op verschillende plekken op. Kijk hier voor het overzicht. Ook kun je ze volgen op Instagram: @by_lionstorm