Deze met vloeistof gevulde lp’s zijn als lavalampen voor je platenspeler

Aangezien je lp’s nu zelfs in de Aldi kan kopen, behoren zwarte vinylplaten definitief tot het rijk der middenstand. Gelukkig zijn er kunstenaars die altijd innoveren. Ze hebben een techniek ontwikkeld waarmee ze de platen kunnen vullen met chocolade, bloed, menselijk as, bladeren, glitter en haar – eigenlijk alles wat je maar kan bedenken. De verkoop van deze lp’s is vooral gericht op fanatieke verzamelaars. Zo werden er bijvoorbeeld maar 75 kopieën gemaakt van de met ‘xenomorph-bloed’ gevulde lp met de soundtrack van Aliens.

Image courtesy of Lissette Emma

Het doorzichtige, bloederige vinyl van FRIDAY the 13th is gemaakt in opdracht van Waxwork Records. “Horrorfans zijn rabiate verzamelaars,” zegt Kevin Bergeron, directeur en oprichter van het bedrijf, tegen The Creators Project. “Combineer dit met een tof product als een lp gevuld met bloed en het verkoopt zichzelf eigenlijk wel. Voor velen is het een compleet nieuw concept, daarom zijn mensen zo onder de indruk.”

Videos by VICE

Beeld met dank aan Curtis Godino

Curtis Godino is de kunstenaar achter de twee lugubere lp’s. Hij gebruikt stroperige vloeistoffen, hars en een speciale methode om de plaat luchtdicht af te sluiten. Godino doet er ongeveer een uur over om zo’n plaat te maken. “Ik denk dat deze lp’s zo populair zijn omdat de mensen die van lp’s houden, ook héél veel van lp’s houden. Het is echt een verzamelaarsdingetje,” vertelt Godino. “Er zullen vast wel evenveel beperkingen zitten aan het maken van lp’s als elke andere innovatie, maar ik weet wel dat er altijd nieuwe soorten lp’s uitkomen. Toen ik als tiener voor het eerst lp’s ging kopen, hadden de mooiste lp’s gewoon een kleur of misschien een paar verfvlekken hier en daar. Nu zie je echt de gekste dingen voorbijkomen. Vooral de geanimeerde lp’s zien er heel gaaf uit.”

Bekijk meerdere lp’s van Godino hieronder:

Beeld met dank aan Curtis Godino

Beeld met dank aan Curtis Godino

Beeld met dank aan Curtis Godino

Beeld met dank aan Curtis Godino

Beeld met dank aan Lissette Emma

Beeld met dank aan Lissette Emma

Klik hier voor meer werk van Godino.