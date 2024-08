‘Liquid Love’ van David Douglas luidt een eindeloze periode van feest in

Deze dag scoort bijzonder hoog op de schaal van heugelijkheid. Ten eerste is het dierendag, dus een gigantische shout-out naar alle dierlijke organismen. Daarnaast nemen we ook alvast een voorschot op de feestelijke vijftigste release van het Atomnation-label. Aankomende vrijdag ziet een plaat van elf tracks, gemaakt door onder anderen Polynation, Olaf Stuut en Tunnelvisions het levenslicht. Om alvast wat voorpret te kunnen leveren mogen wij hier Liquid Love van David Douglas, ook aanwezig op de plaat, alvast in première laten gaan.

Op de track maakt hij het nogal duidelijk dat er iets te vieren is, en dan heb ik het over het 62-uur-doortrekken-tot-je-letterlijk-niet-meer-kan-aspect van het vieren van een feestje, en niet over het kaasblokjes-met-leverworst-en-zilveruitjes-deel. Al is daar natuurlijk ook niets mee. Snijd aan die worst, en handjes in de lucht voor Liquid Love.