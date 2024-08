Lisa Lotion is zacht, stoer en een beetje melancholisch

Lisa Lotion is een muzikant en kunstenaar uit Rotterdam. Als trouwe Noisey-lezer ken je haar misschien nog uit dit artikel van begin 2017, over artiesten die je in de gaten moet houden. Dat hebben we gedaan en nu, zo’n anderhalf jaar later, bedachten we dat we graag meer wilden weten over Lisa. We spraken met haar af in Rotterdam, waar we bij new age-winkel Mystiek een hele gezonde tosti aten en een glaasje sap dronken. We hadden het over haar werk als kunstenaar, haar muziek en haar nieuwe videoclip die hier in première gaat. Voordat Lisa Lotion de clip opnam van haar liedje OK, ging ze naar de vrijmarkt tijdens Koningsdag om outfits te shoppen. Zoals je kunt zien, is dat helemaal gelukt.

Noisey: Je ging naar de vrijmarkt tijdens Koningsdag om inkopen te doen voor de clip. Had je van tevoren al een idee van waar je naar op zoek was?

Lisa Lotion: Ja hoor, we hadden wel een idee.

Het ziet eruit als een bruiloft.

Ja, dat is eigenlijk een beetje toevallig zo gekomen. We vonden dat zelf na afloop ook, vooral door die sluier. Het idee was eigenlijk dat ik van sexy naar bedekt zou gaan. Uiteindelijk is het zo kuis geworden dat ik een soort maagdelijke bruid werd.

Waarom had je dat bedacht?

Nou, ik ben daar met mijn kunst ook veel mee bezig, met het vrouw-zijn. Eva, het meisje dat de styling heeft gedaan, zei dat ze mijn Instagram wilde gebruiken als moodboard. Daar staan ook veel plaatjes op met bloemige en tuttige oma-achtige dingen.

Op je Instagram staan ook wel veel foto’s die heel meisjesachtig zijn, alsof je heel jong bent.

Ja, dat contrast vind ik mooi. Dat je nog kan kiezen: je kan heel sexy gekleed gaan, maar dan wel Uggs of Crocs dragen. Ik vind het leuk om daarmee te spelen.

Je zegt dat je in je kunst veel bezig bent met het vrouw-zijn. Waarom is dat?

Ik denk dat het vooral komt omdat ik vroeger altijd een jongetje wilde zijn. Ik heb die hele tijd van tuttige roze dingetjes overgeslagen, en nu haal ik dat in.

Waarom wilde je een jongetje zijn?

Nou, ik bedoel niet dat ik per se een jongetje wilde zijn, ik wilde niet van geslacht veranderen of zo. Ik identificeerde me gewoon niet met Disney-prinsessen. Ik wilde stoer zijn. Misschien komt het omdat ik twee oudere broers heb. Ik denk dat ik ook gewoon jaloers was op de Disney-prinsessen. Zij hadden lang haar en ik had altijd kort haar. Ik mocht geen lang haar van mijn moeder. Die vond dat het dan suf ging zitten.

Wanneer vond je het dan wel interessant worden om je meisjesachtige kant te omarmen?

Eigenlijk kwam dat pas toen ik begon met Instagram. Het was vooral uit esthetisch oogpunt.

Je hoort het ook wel terug in je muziek denk ik, dat contrast. Het is aan de ene kant hiphop-achtig, maar ook met invloeden van ambient.

Het is een beetje Maria Carey-achtig. Nou ja, het lijkt er niet op, maar ik gebruik het wel als voorbeeld. Voor het masteren heb ik haar ook heel erg nodig. Die glinstering, die glittergeluiden. Dat vind ik heel vet. En ze is natuurlijk ook heel sexy. Ik zoek ook naar drama. Veel van mijn liedjes zijn best wel melancholisch.

Je zingt: “Whatever you want to do, let’s do it.” Je vindt alles wel best.

Dit liedje had ik geschreven toen ik net uit een relatie kwam die heel langzaam was uitgegaan. We liepen nog een half jaar rond met allemaal issues, en we probeerden bij elkaar te blijven. Ik weet nog dat ik toen met die gedachte rondliep: misschien moet ik gewoon meer toelaten. Toleranter zijn. Ik heb heel veel liedjes gemaakt na die relatiebreuk, maar ik wilde deze graag uitbrengen. Omdat het wat meer in balans is. Niet zo boos, meer een beetje onverschillig.

In het begin maakte je liedjes zonder zang en nu wel. Waarom?

Ja, ik wilde gaan zingen. Toen dacht ik: ik moet een andere naam hebben. Heel lang geleden heette ik Kilocalorie en maakte ik meer ambient-achtige dingen.

Waarom heet je eigenlijk Lisa Lotion? Omdat het allitereert, of omdat je hydrateren belangrijk vindt?

Haha, ja, maar ook omdat lotion een beetje slang is voor smooth, glad en zacht.

Je bent ook kunstenaar. Wat vind je leuk aan kunst?

Dat het eindeloos filosoferen is, en dat je geen conclusies kunt trekken. En dat je dat dan op een esthetische manier kunt overbrengen.

Wat voor kunst vind je heel stom?

Van die wereldverbeterkunst, politieke kunst. Ik vind het niet leuk als kunst een verlengstuk wordt van het nieuws.

Heeft jouw kunst een boodschap?

Nee, er zit geen duidelijk statement in. Het is meer een lopend onderzoek, naar gender bijvoorbeeld. Daar gaat mijn kunst vaak over. Maar ik kan daar geen conclusies uit trekken. Dat gevoel dat ik had als kind, dat ik me geen jongen en ook geen meisje voelde. Ik voelde me gewoon mezelf. Een kind. Ik was er gewoon. Ik denk dat dat mijn subtiele conclusie is. Je bent gewoon wie je bent. Of je een jongen of een meisje bent, dat wordt je een beetje opgelegd door die Disney-cultuur.

