Lisa Schamlé maakte een OnlyFans voor haar grote teen

Lisa Schamlé is kunstenaar, acteur en fotograaf. Haar foto’s balanceren op het snijvlak van vreemd, sexy en vies. Zo laat ze je twijfelen aan al je aannames over wat hoort en wat niet hoort, en over wat mooi is en wat lelijk. Zo maakte ze een fotoserie vol fietssmeer en zweet over een vrouwelijke fietsenmaker die een banaan eet. In een andere serie versmelt een glamoureus model met een glimmend chromen motorfiets waardoor de grens tussen mens en machine vervaagt. Voor haar nieuwste expositie My Toe (uncensored) stak Schamlé haar eigen teen in het woelige water van de voetfetisj-wereld, door een OnlyFans voor dat lichaamsdeel te maken. We spraken haar erover.

Het maken van een OnlyFans was absoluut niet Schamlés intentie toen ze foto’s begon te maken van haar teen. “Vijf jaar geleden had ik een nieuwe lens. Ik ging gewoon spelen in de studio, en maakte een foto van mijn teen. Toen dacht ik: best een grappig, esthetisch ding.” In de pandemie-jaren was er weinig anders te doen dan naar je teen staren. Ook mochten fotografen niet met modellen werken. Voor Schamlé was dat een ideaal moment was om haar ontluikende interesse in haar eigen teen tot volle wasdom te laten komen. “Ik ging stillevens maken met mijn grote teen, ook om haar een beetje beter te leren kennen. Het is een soort object aan mijn lichaam waar ik eigenlijk nooit naar kijk.”

De teen. (Foto’s: Lisa Schamlé).

Om erachter te komen wat haar teen lekker vond, verkende ze er allerlei verschillende substanties en situaties mee. Gifgroene plastic sprieten, verschillende soorten harige stoffen, badschuim, een bloem, een oester. Ze gaf de teen een gigantische zilveren nepnagel en doopte haar in gelei. “Dat vind ik er altijd heel mooi bij, omdat het vies en ook seksueel is. En ik heb haar ook een nepnagel gegeven.” Ook de teen zelf houdt volgens Schamlé van “warme, zachte slijmerigheid”. Ze maakte foto’s van de teen in verschillende situaties, en ziet het lichaamsdeel als haar muze.

Toen ze deze persoonlijke verkenningstocht vervolgens met de wereld deelde kreeg ze heel uiteenlopende reacties. “Sommige mensen vonden het heel vies, en ik vind andermans tenen ook niet heel lekker om naar te kijken. Ze zijn zó privé eigenlijk.” Maar ze kreeg naar aanleiding van de eerste foto ook al tien berichten van mannen die haar teen juist heel erg konden waarderen. “Via de hashtag “toe”. Toen dacht ik: oké… dit is een ding. Ik had het oprecht niet verwacht. Maar ik dacht: als mijn teen me naar de voetfetisjwereld brengt, moet ik erop ingaan. Toen heb ik een anonieme Instagram gemaakt voor mijn teen, en een OnlyFans.”

Schamlé was ervan onder de indruk hoe uitgebreid het voeten-gedeelte van het internet is. “Er zijn allerlei platforms en sites, er zijn heel veel verschillende categorieën. Vieze voeten, heel schone voeten. Mannenvoeten, maar vooral vrouwenvoeten. Teenringen heb je ook, en french manicure. Zo’n roze teen met een wit randje. Iemand verzocht me zelfs of ik zijn naam met pen op mijn teen wilde schrijven.” Ondanks het enorme scala aan mogelijkheden stelde Schamlé een duidelijke grens: “Het gaat alleen om mijn grote rechterteen. Meer krijg je niet. Dat vinden mensen vaak wel een afknapper.” Toch brengt de carrière van haar teen haar ook veel plezier. “Ik vind het grappig wat voor gesprekken je hebt, met verschillende mensen. Sommige mensen willen niks van mij weten en zijn alleen met mijn teen bezig. Dat is heel grappig. Maar gisteren was er iemand die de hele tijd wilde videobellen en dat vind ik vervelend. Die stuurt dan ook dickpics. Soms denk ik, van wat ben ik aan het doen? Ik ben gewoon een seksgesprek aan het hebben met iemand.”

Een chat en nog een foto van de teen (Foto: Lisa Schamlé).

Schamlé benadrukt dat het desondanks nog altijd een kunstproject is. “Het gaat me er meer om dat je als vrouw altijd geobjectiveerd wordt. Dat alles een seksobject wordt, zelfs een teen.” Ze ambieert dan ook geen carrière als sekswerker, en kwam er bovendien achter dat het nog best moeilijk is om rijk te worden met een voetfetisj-Onlyfans. “Je moet echt een soort influencer worden en er echt heel veel tijd en ook geld in stoppen. Eén keer bood een man me tweeduizend euro voor tien foto’s van mijn teen. Toen ik dat bericht kreeg kon ik niet slapen: ik dacht wow, ik ga geld verdienen. Misschien kan mijn teen zelfs voor haar eigen expositie kan betalen.” Maar de deal vond nooit plaats: “Er zitten veel oplichters op die platformen.” Haar foto’s passen bovendien niet goed bij de groezelige voetenkiekjes die populair zijn onder fetisjisten. “Het gaat fetisjisten niet om de esthetiek. Of misschien wel de esthetiek van de voeten, maar niet die van de foto’s.”

Ze heeft uiteindelijk geen enkele foto verkocht, maar het doel om haar teen beter te leren kennen en waarderen heeft Schamlé wél bereikt. “Eerst twijfelde ik soms: als ik naar mijn teen keek zag ik haren, en dacht ik: moet ik dat weghalen? Maar als ik nu onder de douche sta, kijk ik naar beneden en denk ik “You’re a star”. Ik zou iedereen aanraden om eens goed naar je tenen te kijken.” De expositie My toe (uncensored), die te zien is als onderdeel van IDFA Doclabs, bestaat behalve foto’s van haar tenen en beeldend werk uit geanonimiseerde screenshots van haar chatgesprekken. Ook zal de teen op verschillende tijden present zijn. “Ik zit dan in een sokkel met een soort glory-hole erin, en daar steekt mijn teen uit. Die kun je dan objectiveren.”

My toe (uncensored) is van 11-20 november te zien op IDFA DocLab, het onderdeel van IDFA voor immersieve en interactieve documentaire projecten. De OnlyFans van de teen vind je hier.