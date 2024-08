Lisette is escort en helpt haar klanten zich seksueel te ontplooien

Wat de eerste mens op aarde de hele dag deed, dat zullen we nooit honderd procent zeker weten. Maar wat we wel kunnen stellen is dat er ook toen al, tussen het jagen en het vuurtjes stoken door, zo nu en dan gevreeën werd. Je zou dus denken dat we inmiddels, na miljoenen jaren lang seksen, de kneepjes van het vak wel zouden geleerd hebben. Toch kan seks anno 2022 nog steeds voor verwarring zorgen. Hoe kom je erachter wat je echt lekker vindt? En hoe praat je daar zo goed mogelijk? En wat als je iets hebt meegemaakt waardoor seks niet meer goed voelt?

Lisette Mepschen (31) werkt al elf jaar als escort. Daarbij ontdekte ze dat er bij haar klanten vaak een behoefte is om, al doende, te leren over seks en genot. Daarom biedt ze sinds kort een traject aan waarbij mensen met haar op een veilige manier hun seksuele behoeften kunnen ontdekken.

VICE sprak haar over wat haar klanten allemaal van haar kunnen leren, over oefeningen waarbij ze stil ligt als een paspop en over hoe het komt dat steeds minder mensen zich neerleggen bij onbevredigende seks.

VICE: Van escort tot sekscoach. Hoe is dat allemaal begonnen?

Lisette: Ik ben op mijn twintigste escort geworden. Ik vond het destijds gewoon spannend en leuk werk om te doen, het daten zelf sprak me ook aan. De eerste jaren sprak ik vooral af met mannen die een bepaald beeld hebben van wat seks moet zijn. Vaak spelen ze dan tijdens zo’n escortdate na wat ze in porno gezien hebben. In het begin ging ik daar gewoon in mee, maar steeds vaker merkte ik dat die klanten mentaal eigenlijk niet aanwezig zijn bij de seks. Echt contact ontbreekt daardoor. Ik vond dat interessant: hoe komt het dat sommige klanten zo afwezig zijn? En hoe kan ik ze daarbij helpen?

Hoe langer ik dit werk doe, des te meer ben ik gaan zien dat mijn klanten bepaalde behoeftes hebben. Daar wil ik op focussen. Daarbij is het voor mij ook gewoon veel leuker om seks te hebben met iemand die met mij bezig is, dan met iemand die in z’n hoofd zit. Met mijn werk wil ik voor de ander ruimte creëren om zich seksueel te ontplooien.

Hoe werkt dat dan precies?

Dat kan op verschillende manieren. De basis is dat ik van te voren bepaal hoe ik me tijdens de afspraak opstel: heb ik vooral een coachende rol, of ben ik entertainer? Als entertainer kunnen we een avondje op date gaan, dan bied ik de echte girlfriend experience.

Sinds vorig jaar oktober heb ik een traject opgezet voor klanten die iets willen leren of ontdekken. Daarbij volgen we een stappenplan van zes afspraken. De eerste afspraak is vooral een kennismakingsgesprek, waarbij we praten over de seksuele geschiedenis van de klant, en over wat diegene graag zou bereiken. Daarna volgen vijf afspraken van drie uur. Aan het begin van elke afspraak drinken we een kopje thee. Dan mogen ze een massage-olie uitkiezen, mediteren we even en vervolgens beginnen we aan de oefeningen. Nadat we seks hebben gehad, knuffelen en zoenen we wat. De laatste afspraak proberen we alle oefeningen uit tijdens een echte date met seks.

Hoe ziet zo’n oefening er ongeveer uit?

Ik had bijvoorbeeld een klant die wilde leren hoe die tijdens de seks beter kon communiceren. Hij had er moeite mee om aan te geven waar hij zelf zin in heeft. Hij heeft, zoals veel mensen, altijd geleerd dat alles wat hij doet in bed bedoeld is om te presteren tegenover de ander. Als hij zegt: “ik zal je een keertje goed beffen”, dan bedoelt hij eigenlijk: “ik heb zin om jou te beffen.” En als de ander zegt: “nou, dat hoeft voor mij niet per se”, dan voelt hij zich afgewezen.

Dus we hebben verschillende oefeningen gedaan waarmee hij kon leren uitspreken wat hij zelf wil in bed. Zo heb ik een keertje een paar uur stil gelegen als een paspop, waarbij hij de ruimte kreeg om mijn lichaam te bewegen zoals hij wilde – zonder dat het seksueel werd. Als ik iets niet wilde, dan maakte ik dat duidelijk. In een andere oefening mocht hij verschillende verzoeken doen, ook seksuele. Stapsgewijs leerde hij zo te communiceren over waar hij zin in heeft.

Wat voor soort mensen volgens zo’n traject bij jou?

Verschillende mensen. Mensen die getraumatiseerd zijn en seks griezelig vinden, maar ook mensen die merken dat ze een bepaalde basis of diepgang missen als het om seks gaat. Een groot deel van mijn klanten is tijdens hun ontwikkeling ergens tegenaan gelopen: genderrollen bijvoorbeeld, en de betekenis die we daaraan geven, of een bepaalde verlegenheid. Anderen hebben psychologische tegenslagen gehad, of zijn zo bezig geweest met hun carrière dat ze weinig tijd hadden voor relaties.

Foto door Soraya Amber

Je hebt dus ook klanten die in transitie zijn?

Met mensen die in transitie zijn heb ik nog niet veel ervaring. Maar ik merk wel dat veel klanten bezig zijn met hun genderidentiteit. Ze hebben seks nog nooit in “vrouwelijke vorm” kunnen ervaren, of willen juist meer “mannelijkheid” opzoeken in bed.

Je ziet dat er veel overtuigingen zijn over hoe seks eruit zou moeten zien, afhankelijk van je gender. En als je al een tijdje een relatie hebt, kan het moeilijk zijn om daarvan los te komen en te experimenteren. Als je een persoonlijke band hebt met iemand, kan het zijn dat je je sneller afgewezen voelt. Bij een professional zoals ik zijn de afspraken helder, waardoor dat experimenteren gemakkelijker gaat.

Het gebeurt ook wel eens dat een slachtoffer van seksueel misbruik contact met me zoekt. Meestal ben ik niet de eerste stap in dat helingsproces. Bij een therapeut kan je leren wat er precies met je gebeurd is en hoe je daarmee om kan gaan. Bij mij kan je die theorie in de praktijk omzetten.

Denk je dat mensen tegenwoordig vaker op zoek gaan naar seks die bij hen past?

Ja, je merkt dat er een nieuwe opleving van feminisme heeft plaatsgevonden. We eisen als vrouwen meer plek op in de samenleving en daarbij hebben we het ook steeds vaker over de orgasmekloof. Want dat zie je nog steeds vaak bij heteronormatieve seks: eerst even wat friemelen in de hoop dat de vrouw klaarkomt, maar als dat niet lukt, tja. Dan snel neuken tot het hoogtepunt en that’s it. We laten zoveel potentieel genot onbenut.

Ook gaan we meer op zoek naar manieren waarop we seksualiteit kunnen ontdekken, los van het beeld van seks dat we van porno krijgen. Die zoektocht heeft voor iedereen – ook voor mannen – gevolgen. Je hebt ineens geen kaders meer voor seks, je kan er alle kanten mee opgaan.

Je helpt veel mensen, maar geniet je zelf ook van de sessies?

Absoluut. Misschien is dat verrassend voor mensen die het werk niet doen, maar de meeste klanten willen eigenlijk dat de sekswerker het leuk heeft. En natuurlijk zorg ik daar zelf ook voor. Er zijn sekswerkers die niet oraal bevredigd willen worden, omdat dit te persoonlijk is. Maar veel klanten willen dat juist graag doen of leren. Het gebeurt heel weinig dat een klant “er even op wil” en dan weer door gaat.

Krijg je nog wel eens te maken met onbegrip over je werk?

Ja. Ik heb best een tijd vastgezeten in mijn seksuele ontwikkeling, doordat er zo’n stigma op sekswerk is. Ik identificeerde me met een stigmatiserend beeld van wat een ‘hoer’ is. Inmiddels ben ik er trots op dat ik sekswerker ben, en weet ik dat ik daarnaast ook veel meer ben dan alleen mijn werk.

Ik heb veel geluk dat ik zo open over mijn werk kan zijn, en dat iedereen in mijn omgeving weet wat ik doe. Maar ook ik heb last gehad van dat stigma. Daarom vind ik het belangrijk om veel verhalen te delen, anders blijft iedereen denken dat sekswerk schimmig is.

Wat is het bijzonderste wat je hebt meegemaakt sinds je met het traject begonnen bent?

Afgelopen november had ik een date met een wat ouder stel, waarvan de vrouw terminale borstkanker had. Zij had altijd ontzettend veel zin in seks, het waren allebei ontzettende levensgenieters. Maar door de kanker was haar seksdrive verdwenen. Toch wilde ze voordat ze stierf nog eens seks hebben met een vrouw, en toekijken terwijl haar man met een ander vrijt. We hebben goed gegeten, gedronken en lekker gevreeën. Dat was zo’n bijzondere avond. In januari is ze overleden. Ze hield een dagboek bij met collages, en van die avond had ze een heel mooie pagina gemaakt.

Onlangs heb ik nog eens met die man afgesproken. Zijn vrouw wilde heel graag dat hij na haar dood door zou gaan met leven en genieten. Ik vind het zo mooi dat ze hem dat gunde. Het is bijzonder dat ik hier deel van mag uitmaken, dat ik ze allebei heb mogen leren kennen en dat ik hem nu troost kan geven.

Bedankt Lisette!

Lisette spreekt zaterdag 9 april, samen met sekswerker Lyle Muns, op het Seks Festival in Utrecht.