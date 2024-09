Novelist, Skepta en de halve grimescene kwamen bij elkaar voor een legendarische twee uur durende radioshow

De uit Lewisham afkomstig piepjonge Novelist vierde woensdag zijn negentiende verjaardag. De meeste gastjes van negentien doen dat door met de familie uit eten te gaan, en daarna in de club wat flessen te legen. In essentie komt zo’n verjaardag toch vooral neer op eten en drinken. Of Novelist een verjaardagstaart heeft gekregen, geen idee, maar we kunnen je wel vertellen dat hij ons die dag op een vette radioshow heeft getrakteerd. De show is zo legendarisch en gestoord dat je je beter in bubbeltjesplastic kan wikkelen. Want geloof ons: hij komt hard.

De set werd opgenomen in Radar Radio, wat in rap tempo het go-to station is geworden voor grime. Radar Radio vroeg aan Novelist om op zijn verjaardag een set te komen doen, maar dat liep nogal uit de hand. De set duurde veel langer dan gepland, vier uur in totaal, omdat zoveel artiesten het verjaardagsfeestje niet wilden missen. Skepta, P Money, Chip, Jammer, AJ Tracey, Big Zuu, Spitz, Shorty, Jay Amo, Ets, YGG, Vision, Hiltz, Mic Ty, Blakey, Blackz, Desperado, noem maar op, iedereen was erbij.

Videos by VICE

Radar vertelt over de show: “Dit was echt iets speciaals. Alleen Novelist weet gasten als Skepta, P Money, Chip en Jammer samen te brengen en ze te laten spitten met AJ Tracey, Big Zuu, YGG en The Vision.” Hieronder vind je de twee uur durende show.