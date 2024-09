Dit zijn de beste feestjes op Listen! Festival in Brussel dit jaar

Al voor het vijfde jaar op rij neemt Listen! een heleboel Brusselse feestlocaties een weekend lang over om elektronische muziek in al z’n vormen te vieren. Alsof dat nog niet genoeg was, zorgt het festival elk jaar voor een nog grotere editie, nog meer lokale collectieven, nog meer internationale artiesten en nog meer locaties – dit jaar kan je voor het eerst ook in Fuse en Cabane gaan feesten – zonder ooit aan kwaliteit in te boeten.

Met meer dan 15 events verdeeld over slechts één (lang) weekend, is het bijzonder moeilijk kiezen. Maar geen zorgen: speciaal voor jou selecteerden wij zes events die je volgens ons absoluut niet mag missen. Zo kan je je keuzestress toch al een beetje in te perken… of doe ze gewoon allemaal.

25 maart – Terrence Dixon (live)

De openingsavond van het festival belooft een kosmische ervaring te wachten in het Brusselse Planetarium, dat trouwens een van de grootste van zijn soort is in Europa. Detroit-legende Terrence Dixon zal daar Tony Allen en Jeff Mills opvolgen, die vorig jaar het festival in Flagey openden.

Zijn minimalistische en absurde techno zal voorafgegaan worden door Belgische jazzfenomeen Matthias de Craene. Beiden zullen ze spelen in volledige duisternis, onder de sterrenhemel van het planetarium. Bereid je dus voor op een onvergetelijke trip.

28 maart – Talk: United Against Harassment in Nightlife

Listen! heeft meer te bieden dan enkel feestjes: er is ook een dagprogramma met lezingen, workshops en een feedbacksessie voor producenten die willen weten wat professionals van hun creaties vinden. Daarnaast zijn er ook twee debatten, die gaan over enerzijds diversiteit en anderzijds seksuele intimidatie in het nachtleven. Niemand minder dan onze eigen hoofdredacteur Souria Cheurfi organiseert dat tweede debat, samen met een panel en een video die we binnenkort zullen onthullen. Oké, het klinkt misschien allemaal nog niet zo duidelijk, maar het onderwerp alleen al zou reden genoeg moeten zijn om je die zaterdag naar de Sint-Gorikshallen te begeven.

28 maart – Mo Mamba

Black Mamba is een vrouw met een visie. Haar missie is eenvoudig: het verspreiden van Global Club Music in al zijn verschillende varianten en smaken over heel België. Haar muzikale catalogus varieert dus van hiphop, UK Funky en Afrobeats tot Hard Drum en Grime. Black Mamba zal je ook kennis laten maken met een aantal van haar favoriete artiesten, zoals Conducta en Branko, de Portugese DJ en man achter het label Enchufada. Eigenlijk mag het niet verrassen dat Black Mamba hem uitnodigt: hij is ook verantwoordelijk voor de heerlijke Enchufada Na Zona radioshow op NTS, die je elke maand ‘the best new club music from around the world’ laat ontdekken. Conclusie: je zal zweten als nooit tevoren bij FFORMATT, én de inkom is gratis. Waar wacht je eigenlijk nog op?

28 maart – Slagwerk x He4rtbroken

HE4RTBROKEN is een Belgisch collectief dat niet bang om haar gevoelens en haar zin voor muzikale innovatie te uiten. Op deze zaterdag organiseert het collectief een avond voor iedereen die droomt van een safe haven waar ze hun emoties de vrije loop kunnen laten.

Ook Slagwerk zal van de partij zijn, een Belgisch label en collectief dat zich richt op experimentele muziek. Ze brengen cybercultuur en een spirituele sfeer samen met een clubvibe. Nog twee artiesten die je zeker niet mag missen die avond: James Ferraro & x/o.

28 maart – Crammed Discs

Crammed Discs, een avontuurlijk en onafhankelijk label met een kosmopolitische geest, en Rebel Up!, een groep dj’s en label gefocust op underground muziek met onvoorspelbare sounds, komen samen om je een avond vol global sounds te bieden, met Acid Arab als headliner.

Als elektronische muziek en Oosterse dramatische en emotionele muziek een kind zouden maken, zou dat ongetwijfeld Acid Arab heten. Deze groep wil een plek creëren voor de Arabische cultuur in de elektronische muziekwereld van vandaag. Staan ook op het affiche, rechtstreeks vanuit de levendige Palestijnse elektroscene: Zenobia. Die groep combineert krachtige beats, Levantijnse dabke en populaire Arabische melodieën. Met andere woorden: het belooft ultrazwaar te worden. Hopelijk heb je de dag erna geen brunch gepland.

29 maart – Gay Haze x Spek

Gay Haze en Spek, de clubkids van de alternative queer scene, stonden niet voor niets al op de affiche van élke editie van Listen!. Ondertussen zijn ze vaste waarden in het Brusselse en Antwerpse nachtleven geworden, waar je niet meer op de tijd moet letten, en je gewoon vrij mag voelen om je zo freaky en raar te gedragen als je wil. Het feest waar ze Listen!-gangers vorig jaar op trakteerden, was al ongelofelijk heet. Dit jaar nodigen ze Alison Swing (L.A.) uit om haar groovy euforische en nostalgische vibes door Brussel te doen klinken.

Verder kan je ook genieten van de aanwezigheid van Cormac, die meer dan een daddy is met z’n platinablond haar en niet-bijpassende snor. Maar daarnaast is hij ook een uitstekende curator met een indrukwekkende platencollectie. Het feest begint trouwens om acht uur ’s ochtends en gaat door tot twaalf uur ’s nachts – vergeet dus niet te ontbijten voor je jezelf kapot gaat dansen.



