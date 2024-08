Dit zijn onze acht favoriete artiesten op Listen! Festival

Listen! Festival is erin geslaagd om op korte tijd hét hoogtepunt van de Belgische muzieklente te worden. Tijdens het paasweekend geeft het je de kans om eens eeeeextra lang te gaan feesten. Over vier dagen brengt het festival niet minder dan zeventig artiesten uit binnen- en buitenland samen, op dertien verschillende locaties in de Brussel. Met dit jaar onder andere Maghrebijnse trance, afrobeat-techno en Japanse electro.

Om het je een allemaal beetje makkelijker te maken, geeft VICE je alvast een volledig subjectieve selectie van artiesten die volgens ons je aandacht het meeste waard zijn. Gedaan met al die keuzestress.

Dit is hét openingsconcert dat je in geen enkel geval mag missen. Hopeloos uitverkocht helaas, maar misschien heeft een vriend van een vriend van een vriend er nog een op overschot. Tony Allen en Jeff Mills bundelen in het Flagey die avond hun krachten om je lichaam de beats te brengen die het verdient. Hun mengeling van wilde Afrobeat en kosmische techno is zowat de beste manier om een veelzijdig festival als Listen! te openen. Je woensdagavondserie kan wachten, dit is een bijna historisch moment om te beleven.

Dit powerduo staat op donderdag 17 april vanaf 19u00 op het podium in Flagey.

Wie droomt er niet van om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur inclusief je metro-naar-werk-slaapje? Moko Shibata deed het je voor. Muziek was voor haar de manier om de eentonigheid van haar werk als administratief secretaresse van een technisch bedrijf te boven te komen. Deze jonge vrouw komt van Tokio naar Brussel met aanstekelijke en ritmische melodieën waar je niet echt genoeg van zult kunnen krijgen. Je wordt er geen woord Japans wijzer van, maar je ontdekt wel een zeer getalenteerde opkomende artiest.

Kom op vrijdag 19 april naar de Horta Gallery tussen 20u00 en 06u00 om haar ‘Made in Japan’ house te ervaren.

Het Belgische collectief Pablo’s Eye is al lang geen groentje meer, maar het werk van Alex Libeert en zijn collectief is wel veranderd sinds hun eerste gooi naar roem in de jaren negentig. De groep verdubbelde hun creativiteit op het vlak van gebruikte technieken en geluiden en neemt je op een lichte en zachte manier mee in hun elektro-universum. Laat je dus gewoon meeslepen door hun trage en bedwelmende melodieën.

Deze Belgen spelen een intieme voorstelling in het centrum Les Brigittines op vrijdag 19 april tussen 19u30 en 23u45.

https://www.youtube.com/watch?v=lCFcTTzkeiU

De Duitser Danilo Plessow is voor liefhebbers van house en obscure disco en funk al lang een vaste waarde. Geïnspireerd door verschillende muziekgenres zoals jazz, soul en hiphop die hij mengt met house, produceert hij een groot aantal energieke en doordachte stukken. Zijn meesterlijke Raw Cuts zijn legendarisch en bewijzen zijn scherpe muzikale kennis. Zou jammer zijn om te missen, geloof ons.

Check deze wonderknaap op zaterdag 20 april in de Horta Gallery tussen 20u00 en 06u00.

Aan het hoofd van dit muzikale project staat de Tunesische Sofyann Ben Youssef. Sofyann verenigt het verleden en het heden in levendige tranceklanken. Op hun album Maghreb United omringt hij zich met de stemmen van Cheb Hassen Tej (Tunesië), Sofiane Saidi (Algerije) en Mehdi Nassouli (Marokko), die liederen uit hun land zingen die Sofyann vakkundig op perfect gestructureerde beats plaatst. De muziek brengt je meteen naar de hitte en hete zandduinen, zonder dat je Ryanair moet sponsoren. Gegarandeerd een onvergetelijke reis.

Ammar 808 speelt een live set op zaterdag 20 april in VK Concerts tussen 20.00 en 01.00u.

De rijzende ster van de Belgische elektroscène. SKY H1 (a.k.a. Chantal), bewijst dat haar talent als producer geen toevalstreffer is. De Brusselse zangeres slaagt erin om gevoelige zang en intense synthesizers te mixen met poëtische harmonieën. Het resultaat klinkt alsof je je in een droom bevindt, en nog lang niet wakker wil worden.

Kom met haar zweven op zaterdag 20 april in LaVallée tussen 20.00 en 1.00 uur.

Deze Amerikaan uit Detroit zet al bijna twintig jaar mensen aan het dansen. Zijn muziek is niets meer of minder dan een uitnodiging om je laten meeslepen op de dansvloer en je te laten gaan op zijn innovatieve dansmelodieën. Momenteel maakt hij deel uit van het collectief Honey Soundsystem, dat een groot aantal artiesten, muzikanten en queer dj’s uit San Francisco samenbrengt, met als doel het nachtleven in San Francisco wat nieuwe impulsen te geven. Hij zal ongetwijfeld wat Californische zonneschijn meebrengen, iets wat we allemaal hard nodig hebben.

Op zondag 21 april kan je van zijn set genieten tussen tussen 16u00 en 3u00 bij Le Quay01.

Wat is er cooler dan je achternaam te kunnen gebruiken als artiestennaam? In het geval van Shackleton: verdomd goeie muziek maken. De Engelse artiest, wiens muziek zich op het kruispunt van dubstep, electro en techno bevindt, is de perfecte afsluiter voor Listen! festival. Wees niet verbaasd om Arabische, Afrikaanse en Indiase invloeden in zijn muziek te horen: Shackleton laat zich inspireren door alles om hem heen, eender of dat ver of dichtbij is. Laat jezelf nog een laatste keer gaan.

Shackleton vind je op zondag 21 april tussen 22u00 en 6u00 uur in de Horta Gallery.