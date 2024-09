‘Don’t You Dare’ is het nieuwe macabere nummer van Zeal & Ardor

De Zwitserse muzikant Manuel Gagneux deed (onverwachts) veel stof opwaaien met zijn band Zeal & Ardors laatste plaat Devil Is Fine. Hij heeft er in ieder geval genoeg aandacht voor gegenereerd, dat de plaat wordt heruitgebracht en nu met een geoliede PR/marketingmachine erachter. Als gevolg hiervan gaat de nieuwe track Don’t You Dare bij ons in première. Het liedje is voor het eerst opgevoerd bij het Zwitserse Couleur 3 en we raden je heel sterk aan om het te checken.

Don’t You Dare introduceert een verfijnde versie van het eclectische geluid van Zeal & Ardor. Al hun karakteristieke kenmerken zijn er nog wel: de soulvolle baritonstem van Gagneux, vlugge akkoorden, onorthodoxe melodieën, een sterke invloed uit het zuiden van de VS en de verrassend harmonieuze introductie van black metalelementen zoals de ijskoude tremolo, blastbeats, een satanische sfeer en gebroken kreten. Maar hier geven ze een nieuwe betekenis aan hun klank en blinken uit in dingen waar ze voorheen compleet de plank missloegen.

De vocals vallen daarbij heel erg op omdat de vertrouwde bluesy stem van Gagneux nu wordt bijgestaan door twee achtergrondzangers. Er werd gespeculeerd dat de vocalen van Zeal & Ardor samples zouden zijn van oude opnames dus het is fijn om te zien hoe Gagneux zijn stemgeluid etaleert.

Luister hieronder naar Don’t You Dare.

Zeal & Ardor hebben (eindelijk!) speeldata aangekondigd met een korte Europese tour voor ze naar Noord-Amerika trekken. Ze zullen in Nederland een show geven tijdens Roadburn.

14.04.2017 CH – Basel, Czar Fest

19.04.2017 FR – Paris, Le Glazart

20.04.2017 UK – London, Camden, Underworld

21.04.2017 NL – Tilburg, Roadburn Festival

22.04.2017 DE – Berlin, Urban Spree

24.04.2017 CZ – Prague, Roxy

25.04.2017 PL – Warsaw, Hydrozagadka

03.05.2017 IT – Milano, Magnolia

04.05.2017 CH – Geneva, Usine

05.05.2017 GR – Athens, Ilion Plus

18.-20.05.2017 UK – Brighton, The Great Escape Festival

20.08.2017 US – Psycho Vegas, Las Vegas