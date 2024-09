Novelist laat opnieuw van zich horen met een ziedende, politiek getinte track

“Not enough man like me are voting / But man are on the blocks, chatting shit, moaning,” rapt Novelist op zijn laatste track Break In Your House. Als je weet dat slechts de helft van de stemgerechtigde jongeren in Engeland tijdens de verkiezingen in 2014 zijn stem uitbracht, weet je ook dat Novelist hier een punt heeft.

Waarom ging destijds de helft van de jongeren niet naar de stembus? Waarom wordt er enkel frustratie geuit en geen actie ondernomen? Maar vooral: wat kan er in de toekomst aan gedaan worden? Het zijn allemaal vragen die Novelist bezighouden. Op Twitter noemt hij zich tegenwoordig ‘straatpoliticus’, een titel die hij kracht bijzet met een serie tracks die de Britse regering onder de loep neemt.

Het door Novelist zelf geproduceerde Break In Your House is een vervolg op Street Politician en David Cameron Riddim. De jonge mc uit het Londense Lewisham kreeg trouwens een parel van een metaforisch schouderklopje afgelopen weekend. Tijdens zijn OVO-show op Beats 1, gaf Drake props aan Novelist, en liet hij zijn nieuwe track 1 Sec, een samenwerking met Mumdance, in première gaan. Break In Your House vind je hieronder.