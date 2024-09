Er is een zeldzame beattape van Kanye West opgedoken

Lang voor de modecollecties, de uitnodigingen van de grootste talkshows ter wereld, en de soort allesverslindende albums waar rapcritici een hernia aan over houden, was Kanye West nog een onbekende producer die vanuit een appartementje in Chicago opereerde. Hij noemde zich “KanYe to The” (wat nu de naam is van het meest beruchte rapforum op internet) en zoals elke jan modaal in een ongewassen joggingbroek maakte hij tracks voor lokale artiesten. Uiteindelijk ontwikkelde hij zo een stijl waarbij hij vaak vocalsamples van klassieke soulplaten versnelde.

Er is een beattape uit zijn vroegere periode als KanYe to The opgedoken. Net zoals zoveel dingen op internet, verscheen de tape met de naam Unreleased KanYe West Demo Beat Tape [c. Sept. 97′] uit het niets op een late zondagavond op soundcloud. In plaats van de verwachtte met soul doorspekte samples uit zijn prille begin, is het een tape vol laidback instrumentals waarvan eentje uiteindelijk als een van Kanye’s eerste producties belandde op Grav’s City to City. Op een bepaalde manier staat de tape symbool voor hoe je als artiest een totaal eigen weg kan inslaan, zolang je je erin vastbijt en besluit nooit meer los te laten.



Luister hieronder naar de tape en bewonder dan maar meteen het feit dat alles in de wereld mogelijk is. Het enige wat je moet doen, is stoppen met het internet af te struinen, stoppen met kakken, stoppen met cafeïnehoudende drankjes te zuipen, en stoppen met je af te vragen waarom je nu nog steeds niet bekend bent na die vijf nummers die je met Fruity Loops hebt gemaakt.