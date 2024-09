Luister naar de nieuwe prachtige single ‘Dawn Faces’ van Acre Tarn

The Lake District in de UK is een kaal stuk land met gevlekte heuvels en ijzige meren die koud genoeg zijn om al je botten te doen krimpen. Opgegroeid in zo’n omgeving is het misschien niet verrassend dat Acre Tarn ons voorziet van elektronische soundscapes in dezelfde sfeer die je zou verwachten bij Grimes. Door het hele nummer hoor je ijzige synths, en het refrein bevat grote harmonieën. Het is eigenlijk gewoon prachtig. Beluister het nummer hieronder.