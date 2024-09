Drake en Wizkid werken weer samen op ‘Hush Up The Silence’

Als je ‘harde werker’ opzoekt in het woordenboek, zie je een beschrijving van Drake staan. Terwijl zijn Europese tour in volle gang is, vindt hij nog de tijd om een relletje te starten op Instagram met foto’s van een Young Money-reünie en het lukt hem zelfs om nieuwe muziek uit te brengen.

Zijn meest recente release is een samenwerking met Wizkid, waarmee hij eerder al samenwerkte op de hit One Dance en een remix van Ojuelegba met Skepta. Het nieuwe nummer, Hush Up The Silence, heeft een trager tempo en werd gisteren voor het eerst werd gespeeld op de OVO Sound Beats 1 show. Het nummer wordt ook getipt als een van de mogelijke nummers van zijn aankomende mixtape More Life.

Videos by VICE

Spoel hieronder door naar 60:10 om het te beluisteren:

(Beeld via Drake on Instagram)