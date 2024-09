Eerie Wanda nadert popperfectie met het nieuwe liedje ‘To Dream Again’

Eerie Wanda maakt popmuziek met een niet te negeren nostalgisch gloedje. Marina Tadic en haar bandleden (waaronder Nic Niggebrugge die ook bij Jacco Gardner in de band speelt) nemen een snufje hooks op z’n britpops en vermengen dat met een gitaarpartij die doet herinneren aan Wishing I Was There van Natalie Imbruglia, om tot een mooi resultaat te komen: de single To Dream Again. Beluister hem hieronder. Het liedje is afkomstig van het debuutalbum Hum dat uitkomt op 26 februari via Beyond Beyond is Beyond Records.