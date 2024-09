Luister naar de post-festivalknaller ‘Coachella’ van Gucci Mane

Afgelopen weekend bracht Gucci Mane een bende gaststerren mee naar zijn optreden op Coachella, waaronder Migos, Lil Yachty en Rae Sremmurd. Het was de eerste keer dat hij optrad op het festival en kan op het lijstje van succesmomenten sinds zijn tijd in de gevangenis. Gucci maakte dat moment vandaag onsterfelijk door een banger op ons los te laten genaamd Coachella. In het nummer heeft hij het niet echt over zijn ervaring op het festival maar hij viert het optreden wel door zijn Lambo “yella” te verven. Luister hieronder naar de track die geproduceerd werd door Murda Beatz, TM88 en Illmind.

Foto van Gucci Mane’s Instagram