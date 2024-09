Young Thug redt iedereens dag met het album ‘Beautiful Thugger Girls’

Young Thug brengt vandaag Beautiful Thugger Girls uit. Een week of zeven geleden liet hij onze harten sneller kloppen door in een tweet te hinten naar een nieuw zangalbum, maar omdat tweets van rappers doorgaans even geloofwaardig zijn als verkiezingsbeloftes, hield dit intense gevoel van vreugde maar een paar dagen aan. Maar dat gevoel is twee keer zo krachtig teruggekeerd nu de plaat overal te beluisteren is.

De tape bevat veertien tracks, en wordt verrijkt door de aanwezigheid van onder anderen Future, Snoop Dogg, Lil Durk en de Britse zangeres Millie Go Lightly. We kunnen er nog heel veel dingen over zeggen, maar dat zou zonde van iedereens tijd zijn. Luister er hieronder naar.