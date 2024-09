De fraai opgedirkte kandidaatjes van Little Miss Kwakoe 2016

Dit weekend vond in een feestelijk aangekleed partycentrum in Amsterdam-Zuidoost de vrolijkste missverkiezing van het jaar plaats, waarbij nog feestelijker aangeklede meisjes tussen de 8 en 12 jaar om de titel Little Miss Kwakoe 2016 streden. De verkiezing begon in 2003 als onderdeel van het Kwakoe-festival. Nu is het een op zichzelf staand evenement, en bovendien het paradepaardje van Wi Kon Na Wan, een stichting die als doel heeft de Surinaamse cultuur uit te dragen, en jonge kids helpt om hun talenten en persoonlijkheden te ontwikkelen.

Er waren drie rondes, waarbij de vijftien deelnemertjes eerst in vrijetijdskleding, daarna in culturele klederdracht en tot slot in galajurken over het podium dansten en paradeerden. Ook werden er gedichten en liederen voorgedragen, Surinaamse odo’s (spreekwoorden) opgezegd en toekomstdromen verteld.

Videos by VICE

De 11-jarige Mirrecle Toendang won de verkiezing, fotograaf Christopher Pugmire maakte deze beelden van het festijn.