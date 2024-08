Lizette Schaap maakte foto’s met het plastic dat ze uit haar tandpasta viste

Als je een beetje van garnalen of oesters houdt, eet je meer plastic dan je lief is. En het ergste is dat je dat plastic waarschijnlijk zelf op dagelijkse basis de zee in spoelt met de wasjes die je draait en de douchegel die je gebruikt. Hoewel de wetenschap druk zoekt naar manieren om het plastic dat we de zee in spoelen op te ruimen, is het dweilen met de kraan open als we zelf niet stoppen met plastic door de gootsteen te dumpen.

De Alkmaarse fotograaf Lizette Schaap zou graag zien dat we daarmee stoppen. Met haar nieuwste serie Seafood, die ze maakte met behulp van een zeefdoek en gezichtsscrub, wil Lizette de groeiende plak plastic in de oceaan onder de aandacht brengen.

Catch Of The Day

“Een tijdje terug gebruikte ik tandpasta met van die kleine bolletjes erin. Ik schrok me dood toen ik erachter kwam dat die van plastic zijn gemaakt,” vertelt Lizette aan Creators. Dagelijks spoelen we miljarden minuscule kunststofdeeltjes en microvezels door de wasbak en wasmachine, en dat heeft – zoals Seafood laat zien – niet zulke geweldige gevolgen.

“Microplastics zijn te klein om te worden opgevangen door waterfilters. Daardoor komen ze uiteindelijk terecht in de zee waar ze worden opgegeten door vissen, die vervolgens met plastic en al weer op ons bordje terechtkomen,” zegt Lizette. “Naast dat we de zee vervuilen met plastic en dieren daarmee pijn doen, vervuilen we dus ook ons eigen voedsel en ons lichaam.”

Creamy Garlic Prawns

Voor Seafood heeft Lizette manieren bedacht om de bronnen van microplastics op een visuele manier te koppelen aan visgerechten. Met een schets van bijvoorbeeld een tube tandpasta in de vorm van een gegrilde garnaal als basis, zette ze de verschillende onderdelen eerst apart op de foto. Voor beide foto’s gebruikte ze dezelfde achtergrond en lichtopstelling en later voegde ze de foto’s samen met Photoshop.

Soms verwerkt Lizette ook de duivelse plasticdeeltjes zelf tot kunst. Zo zijn de roze puntjes, die je bijvoorbeeld ziet op Sea Monster, eigenlijk microplastics die ze met een zeefdoek uit haar eigen potje gezichtsscrub viste.

Sea Monster

Zware wereldproblemen vertaald naar luchtige beelden dus. “Ik kies er altijd voor om serieuze thema’s, zoals onze vlees- en visconsumptie, de wegwerpmaatschappij en klimaatverandering, weer te geven op een speelse, surrealistische en esthetische manier,” vertelt Lizette.

“Geld drijft de mens tot rare dingen. Veel mensen geven niks om dierenleed, maar als het om hun eigen gezondheid gaat, zijn ze eerder geneigd er iets aan te doen. De planeet overleeft het uiteindelijk wel. Of dat ook geldt voor de mensheid en de dieren, vraag ik me oprecht af. Hoop heb ik zeker.”

Het werk Sweet Sensation van Lizette Schaap is van 6 t/m 15 oktober 2017 te bekijken (en te koop) tijdens de internationale fondsenwervende expo Art For Animals’ Sake in House Of Animals in Amsterdam. Minstens de helft van de opbrengsten gaat naar Eyes on Animals, Animal Rights, Wings for Animals en House Of Animals.

Bezoek de website van Lizette Schaap voor meer van haar werk.

Lemon Grilled Calamari

Smoked Salmon With Dill & Chive