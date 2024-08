Lo mein-noedels met kip

Porties: 2

Voorbereidingstijd: 20 minuten

Totaal: 12 uur (inclusief het vlees een nachtje laten marineren)

Benodigdheden

1 kipfilet, in repen gesneden

1 eiwit

15 gram maizena

30 ml plantaardige olie

170 gram lo mein-noedels (haal je bij de toko)

1 bosui, in dunne ringen

2 knoflooktenen, fijngehakt

1/4 van een groene kool, dungesneden

70 gram sperziebonen, in stukjes van 3 centimeter

1 kleine wortel, julienne gesneden

1 baby bok choy, dungesneden

5 gram verse koriander

5 gram gemalen zeezout

1 gram versgemalen zwarte peper

30 ml sojasaus

15 ml zoete sojasaus

Partjes limoen voor de garnering

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Doe het eiwit in een brandschone kom en mix tot er zachte witte pieken ontstaan. Roer hier de reepjes kip en maizena goed door. Laat de kom een nachtje afgedekt in de koelkast staan.

2. De volgende dag breng je een grote pan met flink gezouten water aan de kook. Kook de noedels volgens de verpakking. De laatste minuut of 2 laat je de groene kool, sperziebonen, wortel en bok choy meekoken.

3. Terwijl de noedels koken, verwarm je een wok of koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de kip toe en bak in 5 minuten bruin. Voeg de knoflook toe en bak 1 tot 2 minuten. Roer nu de bosui erdoor. Voeg de noedels, de groenten, beide sojasauzen, zout en peper toe en roer voorzichtig tot alles met een laagje saus is bedekt. Serveer de noedels in een grote kom, strooi er de koriander over en leg er de partjes limoen op.