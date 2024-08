Mensen uit het Belgische nachtleven vertellen over de gevolgen van de lockdown

Sinds donderdagavond weten we dat het voor de komende drie weken gedaan is met uitgaan in België. Dat komt door een aantal drastische maatregelen die onze premier Sophie Wilmès (MR) aankondigde om de verspreiding van het coronavirus te vertragen.

Een van de opvallendste beslissingen: alle restaurants, cafés en clubs moeten sluiten tot 3 april. Dat is best klote voor wie al eens graag buitenkomt, maar nog veel tragischer voor de mensen uit het nachtleven die simpelweg moeten leven van inkomsten die aan het begin van deze week nog vrij zeker leken, maar nu plots in rook zijn opgegaan.

Wij vroegen daarom een aantal Belgische DJ’s, promoters en clubeigenaars hoe ze omgaan met de deze lockdown, hoe heftig de gevolgen voor hen zullen zijn, en natuurlijk: wat ze de komende drie weken eigenlijk gaan doen.

Jens (eigenaar & creatief directeur bij Kompass Klub)

Jens

“De overheid heeft ons verplicht om alle events van meer dan 1.000 mensen af te schaffen of uit te stellen. Wij hebben toen eerst de events van meer dan 1.000 mensen verplaatst, maar toen we merkten dat de uitbraak van het virus erger werd, beseften we: ‘Oké, dit kan niet, dit is niet gezond voor onze mensen’, en beslisten we daarop om Kompass volledig te sluiten.

De impact van die beslissing is vrij gigantisch. We zijn nu zoveel mogelijk shows aan het verzetten, maar we moeten de club (minstens) drie weken sluiten, dus dat heeft zeker economisch enorme gevolgen, en ook mentaal bij onze mensen. Dat gevoel is er vooral omdat we niet weten wanneer dit allemaal terug in orde komt.

“Het is nu aan ons om te zorgen dat de mensen van thuis uit die vibe kunnen meebeleven. We hopen dan ook dat onze collega’s ook zo’n soort online evenementen gaan opzetten.”

Toch laten we de moed niet zakken en willen we hier een positief verhaal van maken. Zo zijn we met het concept van Lockdown sessions gekomen, met als achterliggend idee: als mensen niet naar ons kunnen komen, dan brengen wij de muziek wel naar de mensen. Dus organiseren we zaterdagavond een livestream voor alle mensen thuis. We vinden dat dat iets is dat we moeten doen om de scene in leven te houden.

Ik denk niet dat mensen ooit zullen stoppen met feesten. We hopen dan ook dat onze collega’s ook zo’n soort online evenementen gaan opzetten. Het is nu aan ons om te zorgen dat de mensen van thuis uit die vibe kunnen meebeleven. Maakt niet uit dat we daar dan geen geld mee verdienen: er is toch niets mooier dan duizend kleine feestjes van 3 à 5 man in hun eigen living? Don’t stop the music.”

Arnaud aka A. Brehme (DJ)

A. Brehme

“De eerste gevolgen van het coronavirus waren voor mij jammer genoeg al in een heel vroeg stadium voelbaar. Mid-januari was ik in de Chinese stad Chengdu tijdens Chinees Nieuwjaar, om er te draaien in de club T.A.G: de eerste stop van mijn Azië-tour. Ik had geen idee wat voor een rollercoaster in de komende 72 uur zou volgen. Long story short: mijn overige drie optredens in China werden geannuleerd, maar gelukkig heb ik mijn shows in Taiwan en Japan nog kunnen spelen.



Dit weekend moest ik normaal ook in C12 draaien. Ondanks dat de financiële gevolgen voor mij absoluut voelbaar zijn, hoop ik vooral dat promotors en clubeigenaars in binnen- en buitenland hun hoofd boven water zullen kunnen houden de komende maanden. Op dat gebied kan het zeker verstandig zijn om met z’n allen eens na te denken over hoe we samen tot een duurzame en solidaire manier van werken kunnen komen.

“Vroeger had je dat ook, wanneer de benzine van de generator op een rave leeggelopen was, en alles stilviel: wanneer de muziek daarna weer aangaat, zorgt dat voor een gigantische uitbarsting van energie.”

Elk nadeel heeft natuurlijk ook zijn voordeel: er is nu wel meer tijd om muziek te maken. Een aantal van mijn projecten waren al een hele poos vrij dichtbij hun voltooiing, dus die kan ik nu eindelijk tot in de details afwerken. Da’s toch een fijn vooruitzicht.

Uiteraard zullen mensen wel een alternatieve manier vinden om zich uit te leven, dat zit gewoon in ons DNA. Ik had al een tijdje een homeparty gepland, die gaat nu een extra intense beleving worden.

Weet je: dit virus verdeelt, maar het verbindt ook tegelijkertijd. Ik kijk alvast uit naar het herwonnen gevoel van vrijheid wanneer dit allemaal voorbij is. Vroeger had je dat ook, wanneer de benzine van de generator op een rave leeggelopen was, en alles stilviel: wanneer de muziek daarna weer aangaat, zorgt dat voor een gigantische uitbarsting van energie.”

Gilke (programmateur bij Beursschouwburg)

Gilke | Foto: Maruschka Ndoumbe Eboule

“Het is allemaal heel snel gegaan de laatste paar dagen. Dinsdag kwam de overheid met het advies om evenementen van meer dan 1.000 mensen te annuleren. In Beursschouwburg hebben we een capaciteit van 300 man, dus strikt gezien zou dat voor ons geen probleem zijn.

Maar we beseften al snel dat dat eigenlijk totaal niet logisch is, en dat dat weer zo’n typische Belgische oplossing was. Voor Beursschouwburg was het een logische beslissing om onze verantwoordelijkheid te nemen: het gaat niet om het geld. We hadden dinsdag dus al meteen beslist om het gebouw te sluiten tot 31 maart.

Wij zijn jong en gezond en het grootste deel van ons publiek is dat ook, maar deze beslissing kwam er ook uit solidariteit met de mensen die dat niet zijn, en mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen of daklozen. Zij zijn ook deel van de Brusselse samenleving en hebben ook bescherming nodig.

We weten niet hoe lang dit zal duren en evenementen afgelasten of uitstellen kost ons veel geld. Dat is niet makkelijk, al helemaal niet in combinatie met de huidige besparingen waarmee we sowieso te maken hebben in de cultuursector.

“Maart was voor ons een hele drukke maand: we hadden 32 evenementen gepland in de komende 20 dagen. Mensen hebben daar maandenlang aan gewerkt.”

Deze lockdown betekent geen ticketverkoop, geen barinkomsten,… Maart was voor ons een hele drukke maand: we hadden 32 evenementen gepland in de komende 20 dagen. Mensen hebben daar maandenlang aan gewerkt. Artiesten en freelancers verliezen heel veel geld en hebben geen vast inkomen, dus ik weet dat wij eigenlijk nog geluk hebben. Het is niet makkelijk om een internationale tour te herboeken, en ook de artiesten zelf hadden erop gerekend dat ze dat inkomen zouden hebben, dus dit is absolute horror. De gevolgen zullen nog heel lang voelbaar zijn.

We zijn nu het programma voor mei en juni en de lente aan het opmaken, maar dat is met gemengde gevoelens. We weten niet hoe dit zal evolueren in de komende weken, maar ik denk wel dat deze drastische maatregelen nodig zijn.

Ik moet ook wel zeggen dat ik teleurgesteld ben in onze politici. Als je weet hoe het er in Italië aan toe ging, maar je beslist om de situatie te minimaliseren en niet de nodige maatregelen te treffen, dan vind ik dat crimineel gedrag. Alles lijkt om geld te gaan. De mening van experten wordt niet gehoord, dat zien we ook bij thema’s als klimaatverandering. Hopelijk zal deze surreële realiteit mensen wakker schudden.

Zelf heb ik nog een enorme hoop boeken om te lezen en films om te bekijken, dus dat zie ik dan als een klein voordeel van de lockdown. Ik ga ook de HE4RTBROKEN-livestream volgen, en misschien nog andere die volgen. Ondertussen blijf ik in contact met vrienden en mijn 90-jarige grootmoeder, die de komende maand geen bezoekers mag ontvangen.

Ik denk niet dat dit te lang zal duren, maar mensen zullen wel met creatieve oplossingen komen in de komende dagen. Het zal niet hetzelfde zijn, maar het creëert wel een connectie. Deze extreme situatie zal het belang van communities aantonen. Ik geloof ook dat dit het ideale moment is om na te denken over systematische verandering, om ideeën te delen en ons te organiseren. Help elkaar en neem je verantwoordelijkheid. Het gaat hier niet enkel om jezelf.”

Benjamin (coördinator bij MCLX, waaronder FADED)

Benjamin (rechts) en mede-oprichter Dennis

“De afgelopen maand lasten de meeste artiesten hun optredens al af bij ons. Nu cancelen er iedere dag artiesten hun shows aan recordtempo. De regels zijn zo streng geworden dat veel artiesten Europa gewoonweg niet binnen geraken.

Al voor de maatregelen van de federale regering er kwamen, probeerden wij onze evenementen zoveel mogelijk te verplaatsen. Wij zijn uiteindelijk maar een eenpersoonsbedrijf, maar toch is de impact enorm. Alles ligt stil. Zeker nu er zelfs wordt geadviseerd om je huis zo min mogelijk te verlaten. We gingen van dertig optredens naar nul optredens.

“De komende maand gaat sowieso rot worden: er zijn gewoon geen inkomsten.”

De komende maand gaat sowieso rot worden: er zijn gewoon geen inkomsten. Ik ben zelfs bang dat het langer zal blijven aanslepen. Artiesten hebben namelijk immens veel kosten die ze op voorhand moeten betalen. Zolang het verbod geldt, zullen veel artiesten geen risico’s willen nemen, omdat ze niet zeker weten of hun optredens wel kunnen doorgaan. Gelukkig kunnen we events wel verplaatsen en daarmee de schade wat beperken.

Het enige wat we op dit moment kunnen doen, is afwachten en alle resterende problemen oplossen. Iedereen is nu een beetje in de war over wat er met hun tickets zal gebeuren. De meeste optredens zullen verplaatst worden naar het najaar. Oktober en november zijn sowieso de zwaarste maanden. Sommige optredens zullen zelfs verplaatst worden naar volgend jaar. We proberen iedereen dus zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

We moeten deze situatie echt ernstig nemen dus ik sta volledig achter de maatregelen van de regering. Het zou echt egoïstisch zijn als er mensen nu nog evenementen zouden organiseren. Iedereen moet nu gewoon eventjes heel braaf thuis blijven, hoe verschrikkelijk dat ook klinkt. Ik vind dat zelf ook niet leuk, maar de verantwoordelijkheid ligt bij iedereen. Een nachtje gaan feesten is het echt niet waard als er daardoor potentieel iemand sterft aan het coronavirus.”

Benjamin (Mede-oprichter Onder Stroom)

Het Onder Stroom-team | Foto: Miles Fischler

“Wij maakten de beslissing om te sluiten al voordat de officiële lockdown van kracht ging. We volgden zelf het nieuws op de voet en hoorden via verschillende bronnen uit de evenementensector dat er een lockdown zat aan te komen.

Op dat moment begon het besef door te dringen: dit is écht ernstig. Na overleg met de organisatie van ons evenement dat op zaterdag zou plaatsvinden, besloten we om onze ruimte dicht te houden. We hadden heel wat mensen verwacht, maar we willen de verdere verspreiding van het virus absoluut voorkomen. Alle events die gecancelled zijn, kunnen we hopelijk een nieuwe plek geven in onze agenda.

“Wij proberen een break-even principe te hanteren. De evenementenruimte speelt daarbij een belangrijk rol als bron van inkomsten. Dat deel valt nu weg, dus het wordt een beetje afwachten hoe we dit financieel juist zullen aanpakken. ”

Op Onder Stroom proberen we een break-even principe te hanteren. De evenementenruimte speelt daarbij een belangrijk rol als bron van inkomsten. Onder Stroom biedt ruimte aan ondernemers en artiesten om hun ding te doen aan democratische prijzen. En deel van onze maandelijkse huur of onvoorziene kosten proberen we op te vangen door zelf events te organiseren of onze ruimte ter beschikking te stellen aan organisatoren en jong geweld. Dat deel valt nu weg, dus het wordt een beetje afwachten hoe we dit financieel juist zullen aanpakken.”

Liyo (DJ en promoter bij HE4RTBROKEN)

Liyo

“We wilden net zelf de beslissing nemen om onze events te annuleren toen de overheid die hele lockdown aankondigde. We vonden het onverantwoord om in deze omstandigheden nog een evenement te organiseren. We zitten niet meteen in met onze feestgangers: de meesten van hen zijn waarschijnlijk sterk genoeg om het virus te overleven. Het gaat er voor ons vooral om om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.



Dat onze drie volgende events nu geannuleerd zijn, maakt het natuurlijk best moeilijk voor ons. We zullen verlies draaien door alle kosten die we al hadden gemaakt. Ook voor de artiesten is het heel jammer: zij verliezen optredens, moeten tours annuleren. Gelukkig heb ik ook een day job en kan ik tijdens de lockdown toch blijven werken.

“Zo’n livestream en chat zijn niet echt hetzelfde als een feestje, maar het kan ook een sociale bijeenkomst zijn.”

Ik hoop dat we manieren zullen vinden om toch niet té eenzaam te worden, ook al gaan we fysiek gescheiden zijn van elkaar. Mijn familie en veel van mijn vrienden wonen in China: ik ben de situatie aan het volgen sinds januari, dus voor mij is het al langer heel serieus.

Omdat het geplande feestje van deze zaterdag wel heel speciaal was voor ons – het zou onze vijfde verjaardagsfeest worden – willen we wel iets kleins doen om het te vieren. We gaan dus een livestream houden waarin we van thuis uit dj’en. Zo kunnen alle eenzame zielen die zelf ook thuis zitten, elkaar ontmoeten in de chatroom en hun gevoelens en muziek delen. Zo’n livestream en chat zijn niet echt hetzelfde als een feestje, maar het kan ook een sociale bijeenkomst zijn.”

Max aka Kafim (DJ en geluidstechnicus bij C12)

Kafim | Foto: Antoine Grenez

“Eergisteren hoorde ik het nieuws. Ik zag dat de Fuse en de Kompass ook de deuren sloten. Dus voelde ik het al aankomen. Ook C12 had besloten niet te openen, al voor de beslissing van de overheid, gewoon uit voorzorg. Dat begrijp ik ook: C12 is en blijft een openbare ruimte, en het is onze plicht om het publiek te beschermen.

Ik ben DJ en geluidstechnicus bij C12, dus naast het feit dat ik nu werkloos ben, worden ook nog eens al mijn optredens geannuleerd. Ik had dit weekend twee shows: één bij Amigo Amigo in Gent en één in C12. Beiden geannuleerd. Daarnaast zou ik ook nog op Listen! Festival draaien, maar ook heel dat festival is afgelast.

“De situatie nu doet me een beetje denken aan de lockdown na de aanslagen in Brussel in 2016. Toen hing er een behoorlijk gekke sfeer.”

Dit is een zware tijd voor artiesten en freelancers die geen financiële zekerheid hebben. Ik probeer het te zien als een gedwongen vakantie en ben van plan om van de gelegenheid gebruik te maken om me in mijn muziek te verdiepen en me te concentreren op mijn projecten.



De situatie nu doet me een beetje denken aan de lockdown na de aanslagen in Brussel in 2016. Toen hing er een behoorlijk gekke sfeer. Alles was gesloten en ik herinner me dat ik op een house party was met zo’n 200 mensen. Het klinkt misschien raar, maar dat had toch ook wel iets. Ook al moeten we voorzichtig blijven, uiteindelijk is corona een gemeenschappelijke vijand en dat verbindt mensen.

Ik denk dat mensen hoe dan ook zullen blijven feesten: het wordt gezellig, maar misschien wel een beetje eenzaam. Dat is de winter sowieso al wel voor veel mensen. En ik twijfel er ook niet aan dat iedereen er na deze pauze weer dubbel zo hard gaat invliegen!”

Nicolas Bucci

“Wij hadden met Listen! op het einde van deze maand normaal zo’n 25.000 bezoekers verwacht, verspreid over 5 dagen en verschillende locaties. Maar het zou onverantwoord zijn om het festival voort te zetten onder deze omstandigheden. Dus beslisten we Listen! Festival meteen naar november te verplaatsen toen de overheid met dat eerste, toen nog niet verplichte, advies kwam om events boven de 1.000 man te annuleren.

De lockdown heeft een grote impact op ons, al helemaal omdat Listen! al in amper een paar weken zou doorgaan. De meeste uitgaven hadden we dus al gemaakt, zoals het vervoer voor de internationale artiesten, reclame, drukwerk, social media… Dat moeten we nu dus allemaal opnieuw doen, dus je kan je wel voorstellen dat het kostenplaatje enorm is.

“Feesten kan wachten: wij zullen er na deze pauze gewoon weer zijn, en dan kunnen we weer samen feesten.”

Maar we blijven positief ingesteld, vooral omdat we er wel in geslaagd zijn het evenement te verplaatsen. Enkel hebben we nu natuurlijk heel veel werk en maar heel weinig tijd. We zullen namelijk ook al de 2021 editie van Listen! Festival moeten beginnen plannen en voorbereiden. Laten we zeggen dat de komende maanden vrij druk zullen worden.

Ik denk dat mensen hier in België nog niet zo goed de ernst van de situatie inzien. Ik heb veel vrienden in Italië en daar gaat het echt niet goed, het leven staat er volledig stil. Het is belangrijk dat mensen even stilstaan bij de impact van dit virus en netjes alle voorzorgsmaatregelen volgen.

Ga nu dus niet feesten met je vrienden. Feesten kan wachten: wij zullen er na deze pauze gewoon weer zijn, en dan kunnen we weer samen feesten.”

