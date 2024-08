Londen door de ogen van fotografen die er voor de eerste keer zijn

Chris Bethell is een charmante man met een baard die er echt uitziet alsof hij je vaardig kan omhelzen. Daarnaast is hij een fantastische fotograaf die vaker met VICE UK heeft gewerkt. Zo schoot hij deze geweldige foto’s van de royal wedding en deze portretten van mensen die praten over het moment dat ze besloten om plastische chirurgie te krijgen en hij is verantwoordelijk voor nog veel meer goede shit.



Chris geeft ook fotografie masterclasses aan Britse studenten. De eerste in de rij masterclasses was die met modefotografie-studenten van de Leeds Arts University. Zij trokken naar Londen om hem te ontmoeten. Velen waren niet eerder in Londen geweest, dus paste Chris de dag aan naar hun wensen: maak foto’s waarvan jij denkt dat ze representatief zijn voor Londen.

Chris stuurde ons de foto’s en we hebben de mooiste gepubliceerd.

Foto: Phoebe Byrne

Foto: Courtney Richmond

Foto: Courtney Richmond

Foto: Courtney Richmond

Foto: Charlie Emm

Foto: Charlie Emm

Foto: Charlie Emm

Foto: Eva Lili Halpin

Foto: Daisy Jacobs

Foto: Daisy Jacobs