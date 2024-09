Foto’s van Britse activisten die oud en nieuw vierden bij de gevangenis

De afgelopen paar jaar is er een nieuwe oud-en-nieuwtraditie ontstaan in Londen. Terwijl de meeste Britten even een discodutje deden, een stevige bodem legden voor de rest van de avond, of hun eerste drankjes achterover sloegen, verzamelden radicale activisten zich aan het begin van de avond bij gevangenissen, waar ze schreeuwden, zongen en zoveel mogelijk lawaai probeerden te maken. Het idee is dat de gevangenen ze kunnen horen, en zo het gevoel van isolatie wordt doorbroken voor de gedetineerden die in de bak zitten op wat een van de leukste avonden van het jaar hoort te zijn.

Dit jaar vonden er lawaaiprotesten plaats buiten de gevangenissen Pentonville, Holloway en Brixton. Fotograaf Chris Bethell ging naar Brixton om te zien wat er zou gebeuren.

Videos by VICE

Ongeveer zestig mensen kwamen samen bij de gevangenis. Na een paar speeches over politiegeweld liepen de activisten naar de zijkant van de gevangenis, waar een hoog metalen hek staat. Een geluidssysteem werd aangezet, en mensen sloegen op trommels, schreeuwden, en sloegen pannendeksels tegen elkaar. Een handjevol mensen hadden maskers op en waren volledig in het zwart gekleed. Ze rommelden wat met een tas, wat een beetje onheilspellend leek – totdat er vleespasteitjes uit kwamen die ze begonnen uit te delen.

Een kleine groep politieagenten hing een beetje zenuwachtig rond, wat niet zo verwonderlijk was aangezien ze omringd waren door een mensenmenigte die af en toe luidkeels “fuck the police” schreeuwde. Gelukkig haalden ze dit jaar hun pepperspray niet tevoorschijn – wat volgens de activisten vorig jaar wel gebeurde. Na een tijdje begonnen de demonstranten naar voren te dringen om tegen het metalen hek te schoppen en nog meer lawaai te maken. Dat ging nog een uur door, voordat uiteindelijk iedereen vertrok om de rest van de oudejaarsavond ergens anders te vieren.