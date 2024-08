Mijn leven als Nederlandse lookalike van Cristiano Ronaldo

Twee jochies met Deus-petjes stappen in een kapperszaak in Bilthoven verlegen op Mohammed Taha (30) af. “Mogen we met je op de foto?” vragen ze. Het mag. Een vrouw met zilverpapier van de kleurspoeling op haar hoofd legt het vast met haar telefoon. Mohammed steekt een vinger op en poseert alsof hij dit vaker doet. Het is maar de vraag of de kinderen door hebben dat we hier te maken hebben met een lookalike van Cristiano Ronaldo. En niet met de superster van Juventus zelf.

Mohammed woont vlakbij Enschede, maar op zijn verzoek spreken we af bij de kapperszaak van zijn zwager in Bilthoven. Hij ziet er scherp uit met zijn leren jas, denim overhemd en spijkerbroek van het merk van Cristiano Ronaldo. Voor het interview heeft hij een zonnebank en een kappertje gepakt. “Op dagen als deze doe ik wel even mijn best.” De Ronaldo-streep in zijn kapsel ziet er vers uit. Hij heeft een ingelijst Real Madrid-shirt en een bal van het Portugese elftal met zich meegenomen, allebei gesigneerd door de echte CR7.

Tijdens het EK van 2004 kreeg Mohammed ineens vaak te horen dat hij gelijkenissen vertoonde met een jonge voetballer. “Ik dacht eerst dat iedereen het over de Braziliaan had,” lacht hij. “Cristiano was toen nog niet de Ronaldo die hij vandaag de dag is.” Zelf vindt Mohammed niet echt dat hij sprekend op Ronaldo lijkt, al ziet hij wel overeenkomsten tussen hun ogen en kaaklijn. Mohammed vertelt dat hij ook weleens hoort dat ze allebei iets arrogants in hun uitstraling hebben. “Dat is wel jammer, want ik ben helemaal niet arrogant.”

Mohammed besloot zich op zijn sociale kanalen toch maar te profileren als lookalike van de Portugese voetballer. Mensen kunnen hem via Instagram boeken voor commercials, kinderfeestjes en alle andere dingen waar een kopie van Ronaldo voor nodig is. Door de jaren heen kreeg hij verschillende klussen binnen, soms betaald, soms onbetaald. “Ik ben er vooral mee begonnen om er plezier aan te beleven,” zegt hij, terwijl hij plaatsneemt in de kappersstoel. “En ik doe het vooral voor andere mensen.” Mohammed kan niet rondkomen van zijn bestaan als lookalike, dus hij heeft er nog een fulltime baan naast. Wat hij precies doet, laat hij liever in het midden. Hij wil beide werelden gescheiden houden.

Mohammed vloog al naar verschillende landen voor klussen. Zo was hij in Israël te zien in een reclamespotje van een telefoonmaatschappij. In het filmpje gooit een bekende Israëlische acteur een vaas om met een bal, waarna Mohammed in beeld komt. “Ik kijk hem dan aan met een blik van: laat het voetballen maar aan mij over. Dat was een heel tof project.” Zo kunnen de klussen waar Mohammed voor gevraagd wordt, heel verschillend zijn. Zo stond hij ook een half jaar op billboards in Estland voor een gokmaatschappij.

“Maar één project steek er echt bovenuit,” zegt hij trots. Twee jaar geleden zat Mohammed een potje FIFA te spelen, toen hij zijn telefoon voelde trillen. Hij had een mailtje binnen met als onderwerp ‘Commercial with the real Cristiano’. Hij geloofde er in eerste instantie niks van en ging ervan uit dat het een mailtje van een hater was. Hij besloot toch te bellen naar het nummer in de mail. Zijn vliegticket en hotel werden meteen geboekt. Een kleine week later vloog hij richting Madrid. “Als het dan alsnog nep zou zijn, was ik hem zelf wel gaan opzoeken.”

Het bleek waar te zijn. Het ging om een commercial voor ROC, het koptelefoonmerk van Cristiano Ronaldo. Een paar dagen later stond Mohammed licht gespannen in het huis van de echte Ronaldo te wachten. “Ik probeerde me groot te houden,” zegt hij. “Het is maar een mens, dacht ik. Of je nou Ronaldo, de premier of een zwerver bent, aan het einde van de dag gaat iedereen naar de wc.” Mohammed had zijn beste Ronaldo-outfit aangetrokken en zijn best gedaan om er strak uit te zien. Dat was blijkbaar zo goed gelukt dat de tuinmannen van Ronaldo hem nonchalant begroeten alsof hij de echte was.

Mohammed keek zijn ogen uit in de villa van de voetballer. Hij had een garage vol Ferrari’s, een binnen- en buitenzwembad en op bijna iedere deur stonden zijn initialen, CR7. “Typisch iets voor hem,” zegt Mohammed. Verder viel het de dubbelganger vooral op dat Ronaldo een fiets in zijn zwembad had staan, om na een zware wedstrijd te kunnen fietsen. Hij vond het ook opvallend dat de hele gang van Ronaldo vol hing met spiegels. “Echt alles was top. Zelfs zijn wc zag er goed uit.”

Even later stond Mohammed in de woonkamer oog in oog met de man met wie hij jarenlang is vergeleken. Ronaldo begon keihard te lachen toen hij zijn dubbelganger ontmoette en gaf hem een knuffel. “Hey, ik ben Ronaldo,” zei de Portugees. Dat wist Mohammed al. Ze maakten een praatje over zijn wedstrijden tegen Ajax, bezoekjes aan Amsterdam en het leven van een superster. “Het was net alsof we gewoon vrienden waren. Alsof we elkaar al tien jaar kenden.”

Tijdens zijn bezoek aan Madrid werd Mohammed op straat ook regelmatig aangekeken. Zeker toen er voor de shoot twee cameramannen en meerdere fotografen achter hem aan liepen. Mensen van het productieteam van de shoot begonnen voor de grap “Cristiano, Cristiano!” te roepen. Volgens Mohammed kwamen er op dat moment een man of honderd van alle kanten op hem afgelopen. “Het was een hele horde, ongelooflijk. Sommige mensen begonnen aan me te trekken en wilden met me op de foto.” Voor een keer vond Mohammed dat wel leuk, maar hij is blij dat hij niet elke dag als een beroemdheid hoeft te leven.

Terwijl zijn zwager doorgaat met het knippen en föhnen van zijn klanten, vraag ik Mohammed of hij weleens misbruik heeft gemaakt van zijn looks. Mohammed begint te lachen en moet meteen denken aan een avond in een nachtclub in Madrid. Hij moest met allerlei mensen op de foto en kreeg allemaal gratis drankjes aangeboden. Bovenin de club was een groot vip-gedeelte, waar hij helemaal niet voor betaald had. Maar steeds als hij aan kwam lopen, deed de bewaker het lintje voor hem opzij.

Hij raakte in het vip-gedeelte aan de praat met een Spaanse jongen, die vroeg of Mohammed bij hem en zijn vrienden kwam zitten. Hij nam plaats op een loungebank, naast een man met krullen en een petje op. Het bleek Atlético Madrid-spits Diego Costa te zijn. “Ik was niet echt fan van zijn gedrag als voetballer, maar hij was echt een lieve gast.” Later zag hij Diego Costa er met een mooie dame vandoor gaan. “Hij was een kwartiertje weg en toen kwam hij weer terug. Wat hij verder precies ging doen, weet ik niet.”

Mohammed krijgt genoeg aandacht bij de vrouwen vanwege zijn looks, maar daar zou hij dan weer nooit misbruik van maken. “Als het alleen om het Ronaldo-gedeelte draait, verwachten ze dingen die ik ze niet kan bieden,” zegt hij. “Ik ben geen Ronaldo. Ik ben gewoon Mohammed. Een totaal ander mens.” Met uitgaan heeft Mohammed wel regelmatig problemen gehad met jongens die jaloers op hem reageren. Bij Dancing Bruins in Saasveld liep hij een keer een gebroken neus op. Uit het niets kreeg hij een klap in zijn gezicht met een barkruk. “Misschien kreeg ik de aandacht die die jongen graag had gehad.”

Ondertussen speelt Ronaldo bij Juventus en begint hij voor een voetballer op leeftijd te raken. Mohammed is zich ervan bewust dat een leven als lookalike niet eindeloos door zal gaan. “Ik blijf het doen zolang ik en andere mensen het leuk vinden. Maar op een gegeven moment houdt het op.” Als lookalike hoopt Mohammed nog wel een keer voor een groot merk te werken. Het lijkt hem ook wel vet om Ronaldo een keer op te zoeken in zijn nieuwe woonplaats Turijn.

Even later lopen we weg bij Mijn Droom Kapper in Bilthoven. Mohammed kent nog wel een voetbalveldje waar we wat foto’s kunnen schieten. De fotograaf vraagt Mohammed om een bal hoog te houden en z’n allerbeste imitatie van de juich van Ronaldo eruit te gooien. Daar praten we nog even kort na over het wereldje van lookalikes. Veel lookalikes gaan compleet op in hun werk, terwijl Mohammed het ziet als een leuke bijkomstigheid. “Ik leef er niet helemaal voor.” Hij leunt nonchalant tegen een hekje. “Het is vooral belangrijk om jezelf te blijven.”





