Loop alvast warm voor Eurosonic met ‘Flow’, het nieuwe album van FENN

Fenneke Schouten en Frank de Boer vormen samen FENN, en de muziek die zij maken is behoorlijk sick. Het klinkt als een soort semi-duistere elektronische pop, terwijl de labels op SoundCloud zeggen dat het indietronic, triphop en airpop is. Wat dat precies betekent weet natuurlijk niemand, maar het maakt ons in ieder geval nieuwsgierig. En dat is ontzettend goed nieuws, want wij mogen hier het gloednieuwe mini-album genaamd Flow in première laten gaan.

De timing van deze release is helemaal prima, want FENN is in hun eigen Groningen niet één maar zelfs twee keer te bewonderen tijdens Eurosonic, wat (oh mijn god!) volgende week alweer plaatsvindt. We hadden al wel een donkerbruin vermoeden dat dit hartstikke leuk is voor FENN, maar helemaal zeker weten kun je nooit, dus belden we Fenneke even om het te dubbelchecken.

Noisey: Hoi Fenneke. Eurosonic is bijna! Hoogtepunt van het jaar?

Fenneke: Ja, dat kun je wel stellen, ja.

Er is zo veel te doen en te zien. Heb je tips, als kenner van Groningen?

Ik ben zo slecht in tips geven. Ik ga er zelf natuurlijk ook naartoe, als kijker en luisteraar, maar eigenlijk altijd op de bonnefooi. Het is ook moeilijk, want je kan je voorbereiden en alles gaan luisteren, maar live kan het altijd tegenvallen. Maar dat kan ook de andere kant op werken, dat het live juist goed is, dus daar hoop ik altijd op.



Jullie noemen Flow een mini-album, is er nog enig verschil met een EP? Ik ben om eerlijk te zijn de weg een beetje kwijt.

‘EP’, dat klinkt gewoon ruk, toch? En het klinkt heel erg als ‘alleen een introductie’.



En ‘indietronic’, wat betekent dat precies?

Dat hebben Frank en ik ooit bekokstoofd in een brainstorm. Genres zijn nou eenmaal moeilijk, dit ook, en als je muziek maakt denk je er ook niet echt over na. Het komt voort uit de vragen van anderen. “Oh, wat is het dan?” Daarom wil je iets kunnen zeggen, terwijl het net zo’n vraag is als: “Beschrijf jezelf eens in drie woorden.” Dat vragen journalisten vaak, omdat het concreet is. Ook moeilijk.



Kun je dat al wel?

Nee, nog steeds niet.

Ah, oké, geen probleem. Dankjewel!

FENN is tijdens Eurosonic op woensdag 17 januari te zien in Brouwerij Martinus, om 20:00. donderdag 18 januari spelen ze op Electrosonic. Luister ‘Flow’ hierboven.