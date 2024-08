Hoe zouden de lijsttrekkers het doen in de Fellowship?

Het is een belangrijk politiek punt dat in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing volstrekt genegeerd wordt: hoe zouden de lijsttrekkers het doen als ze zich aan zouden sluiten bij Frodo Baggins op zijn missie om de Ring te vernietigen in het duistere Mordor?

Lees het hieronder.

Foto door Phil Nijhuis, beeldbewerking door VICE

Geert Wilders (PVV)

Geert Wilders gaat niet mee op de queeste. Hij wil dat The Shire uit de Midden-aardse Unie gaat, en naast deze Shexit wil hij ook strengere grenscontroles voor zijn geliefde The Shire, die in zijn ogen overvol is geraakt. “Ik herken mijn eigen idyllische landschap van appelgroene heuvels niet meer,” mompelt hij tegen zichzelf terwijl hij de golvende haardos op zijn voeten bleekt.

Foto via De Balie, beeldwerking door VICE

Dilan Yeşilgöz (VVD)

Yeşilgöz zorgt voor flink wat vertraging tijdens de lange reis zuidwaarts, omdat ze de hele tijd arme Midden-aardse bewoners uit hun woningen verdrijft, om deze huizen vervolgens door te verkopen aan rijke ork-investeerders uit verre landen. Eenmaal aangekomen in Minas Tirith, waar de aanvallende orks de afgehakte hoofden van gesneuvelde menselijke ridders over de muren slingeren, benadrukt Yeşilgöz tegen de rouwende vrouwen en kinderen dat Mordor het recht heeft om zichzelf te verdedigen.

Foto door Vera Kok, beeldbewerking door VICE

Edson Olf (BIJ1)

Hoewel Edson Olf vastbesloten is om het Grote Kwaad van Mordor te trotseren, wordt hij overrompeld door problematisch gedrag binnen de Fellowship zelf. Pippin wil twee keer ontbijt terwijl er mensen in Midden-aarde zijn die nul keer kunnen ontbijten: gecanceld. Gimli is racistisch tegen elfen: gecanceld. Gandalf steekt vuurwerk af zonder rekening te houden met de angstige pony Bill: gecanceld. Boromir gebruikt propaganda om de Ring als wapen te hanteren: gecanceld. Frodo houdt de Ring voor zichzelf en weigert dus herverdeling van de welvaart: gecanceld. Na twee dagen lopen vanaf Rivendel is alleen Olf nog over.

Foto via BBB, beeldbewerking door VICE

Caroline van der Plas (BBB)

Caroline van der Plas en Sméagol ontwikkelen een onverwachte vriendschap vanwege hun gedeelde hobby, namelijk ‘vissen doodslaan tegen een rots en konijnen aan stukken scheuren met de tanden’. Ze ergert zich tijdens de reis dood aan hoe gay Sam en Frodo met elkaar doen: “Dan WIL je niet geaccepteerd worden.” Zodra ze de imposante Treebeard ziet, verlaat ze direct de Fellowship om hem te kunnen fokken in een megastal. Dat zal lekker smaken!

Foto via De Balie, beeldbewerking door VICE

Pieter Omtzigt (NSC)

Pieter Omtzigt zet na hun bezoek aan Lothlórien zijn vraagtekens bij de oneerlijke verdeling van het Lembas-brood, wat hem een volksheld maakt, en immuun voor kritiek van de rest van het reisgenootschap—zelfs nadat hij openlijk zegt een coalitie te overwegen met de Uruk-hai.

Foto via Forum voor Democratie, beeldbewerking door VICE.

Thierry Baudet (FVD)

Waar de andere broeders van de Fellowship hun aandacht proberen te richten op hun einddoel, is Baudet voortdurend paniek aan het zaaien over wat ze allemaal tegenkomen op hun reis. Hij vindt dat Saruman alle steun verdient – ondanks zijn annexatie van Fangorn. Hij beweert dat er oversterfte is door het eten van dat verdachte Lembas-brood. Hij wantrouwt Gandalf, Gimli, Sam Gamgee, Galadriel en Gollum, die hij steevast 5G noemt. En als vrouwe Éowyn erin slaagt om de Witch-King of Angmar te verslaan, vermomd als mannelijke ridder, kijkt hij haar verbijsterd aan en vraagt hij: “Oké… maar ben je een man of een vrouw?”

Foto door Levien Willemse, beeldbewerking door VICE

Rob Jetten (D66)

Op de dagen dat hij de leiding heeft gaat de Fellowship de hele tijd rond in cirkels, omdat Jetten bij elke splitsing in het pad kiest voor rechts.

Foto via PvdD, beeldbewerking door VICE

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren)

In het begin van de queeste vertelt Esther Ouwehand de anderen in de Fellowship alles over de prachtige natuur die ze onderweg tegenkomen, en vindt ze vooral een gelijkgestemde geest in Legolas. Deze ontluikende vriendschap verbleekt zodra het gezelschap diep in de duistere mijnen van Moria belaagd worden door een trol. Want als Ouwehand ziet hoe bruut Legolas de trol aanvalt, herkent ze niks meer van de elf die haar eerder zoveel had verteld over zijn passie voor de dierenwereld. Ze verlaat de groep, leidt de gewonde trol Moria uit en begint in de bossen van het Demsterwold een nieuw leven met het onbegrepen wezen, de naam van Legolas vervloekend in de nacht.

Foto via DWDD, beeldbewerking door VICE

Lilian Marijnissen (SP)

Elrond: Aragorn is de erfgenaam van Isildur, en dus de rechtmatige koning van Gondor!

Gimli: Woooah!!?

Boromir: Wat?!

Frodo: Ongelofelijk!!

Lilian Marijnissen: “De monarchie is een volstrekt oneerlijk, ondemocratisch systeem dat ons jaarlijks 345 miljoen euro kost en onmiddellijk moet worden ontmanteld.”

Foto via het Europese Parlement, beeldbewerking door VICE

Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA)

Frans Timmermans is mee op weg naar Mordor omdat hij het hoog tijd vindt voor doortastende maatregelen tegen het groeiende kwaad van Sauron, dat de planeet verwoest, en nu al haar tol eist in de global south (Gondor). “Als Mordor niet wil verduurzamen, dan moeten we Barad-dûr aansprakelijk stellen voor hun schade aan Midden-aarde,” aldus Timmermans. “Maar mochten de machthebbers zeggen dat dit probleem nog wel even kan wachten dan vind ik dat ook gewoon prima hoor. Als ik maar mee mag doen.” Verder vindt hij Gandalfs lange witte baard erg aanstellerig.

Foto via Arjan71, beeldbewerking door VICE

Joost Eerdmans (JA21)

Joost Eerdmans was eigenlijk niet uitgenodigd voor de Raad van Elrond, maar wist zich op slinkse wijze binnen te wurmen door zich voor te doen als een afgezant van de populaire volksheld Fortuinmeester Pim. Als Eerdmans bij Helm’s Deep ziet hoe vluchtelingen uit Rohan richting deze vesting trekken, op de vlucht voor de gewelddadige legers van de Uruk-hai, pleit hij stellig voor een onmiddellijke asielstop voor deze gelukszoekers.

Foto door Anne Paul Roukema, beeldbewerking door VICE

Mirjam Bikker (ChristenUnie)

Als de Fellowship zich over de besneeuwde bergpas van Caradhras probeert te zwoegen, en ze de wrede stem van Saruman horen echoën door het gebergte, barst ze uit in tranen van geluk en begint ze gillend heen en weer te springen. “GOD! BENT U DAT? EINDELIJK MAG IK U ONTMOETEN! MIJN REDDER!” roept ze uit, waarna ze per ongeluk een ravijn inkukelt.

Foto door Beeldspraak (Marco Kolsteeg), beeldbewerking door VICE

Gerard van Hooft (50PLUS)

Smeert de hele tijd Lembasbroodjes met Boursin terwijl hij vertelt over hoe hij zijn riante woning in Rivendel ooit gekocht heeft voor twee zakjes pijptabak en een scheet.

Foto door Vera Kok, beeldbewerking door VICE.

Henri Bontenbal (CDA)

Doet eigenlijk alleen maar voor spek en bonen mee, want heeft bijna al zijn zetels in de Raad van Elrond verloren.

Foto via CODE ROOD, beeldbewerking door VICE

Stephan van Baarle (DENK)

Hoewel Van Baarle tijdens de Raad van Elrond nog loopt te oreren over hoe belangrijk het is dat we elkaars verschillen respecteren, begint hij zich tegelijkertijd dood te ergeren aan de ElfHBTI-community. Tijdens de barre tocht over de genadeloos besneeuwde berg Caradhras knapt er iets als hij Legolas moeiteloos over de sneeuw ziet bewegen. “Waarom moet je de hele tijd zo uitdragen dat je elf bent? Alsof het je hele persoonlijkheid is? Zullen we weer gewoon doen?”

Foto via Volt Nederland, beeldbewerking door VICE

Laurens Dassen (VOLT)

Iedereen in de Fellowship is Dassens onophoudelijke gezwets over een sterke en onafhankelijke Midden-aardse Unie na verloop van tijd zo zat dat Aragorn voor de poort van Moria besluit om hem terug te sturen. “The Mines are no place for iemand die niet weet wanneer hij op moet houden met praten.”

Foto door Cornel van Beek, beeldbewerking door VICE

Chris Stoffer (SGP)

Stoffer heeft op zijn reis met de Fellowship veel angstaanjagende dingen gezien: de Nazgûl, tienduizenden orks, een trol, de Balrog… maar niks maakt hem zo bang als de nachtmerrie die hij aantreft in het schilderachtige Lothlórien. Daar ziet hij namelijk Galadriel, een sterke vrouw met macht en bewegingsvrijheid, die niet wordt onderdrukt door haar man. Stoffer ziet bleek van de schrik en wordt rillend afgevoerd.