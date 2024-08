Lorde heeft Phil Collins’ ‘In The Air Tonight’ gecoverd en het is geweldig

Lorde’s nieuwe album Melodrama bestaat voor een groot deel uit ballads, popliedjes voor op de dansvloer en enorme, galmende drumpartijen. Twee drumfills op de plaat (op Green Light en Hard Feelings/Loveless) zouden zo afkomstig kunnen zijn van Phil Collins, wat niet zo gek is, aangezien Lorde een groot fan is van het Britse icoon. Ze houdt zo van zijn muziek dat ze afgelopen nacht In The Air Tonight heeft gecoverd tijdens BBC Live Lounge.

Dit is wat ze tegen DJ Clara Amfo zei tijdens de uitzending: “Hij is een echte pionier. Zijn melodieën en drums, ik word er enorm door geïnspireerd. Door hem wil ik alles nog beter doen.”

Toen Amfo aan Lorde vroeg of ze Collins ooit ontmoet heeft, antwoordde ze: “Nee, ik heb hem nog niet ontmoet. Ik denk dat ik tot een plasje water zou smelten. En dan zou hij zeggen: ‘Oh nee, er ligt een plasje water voor me, en geen persoon.’”

Hoe dan ook, hier kun je luisteren naar haar cover van In The Air Tonight, rond 2:13:00.