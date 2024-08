Lorenzo verdient bijna 10.000 euro per maand met duivenmelken

Misschien denk je bij een duif aan een schurftig beest dat enorm zijn best doet om in je fietswiel te vliegen en heel Nederland onderkakt – alleen al in Amsterdam hebben we het over 168.000 liter duivenpoep per jaar op straat. Maar je denkt waarschijnlijk niet direct aan een miljoenenhandel. Toch kunnen duiven een aardige duit opleveren: vorige maand werd er nog eentje voor 1,25 miljoen verkocht door Belgische duivenmelkers. Dat zijn mensen die duiven fokken om van de opbrengst te leven. De duurste duif ooit werd in november vorig jaar geveild in China, voor een bedrag 2,78 miljoen euro. Best lekker, voor zo’n vliegende rat.



De 31-jarige duivenmelker Lorenzo van Russel uit Dordrecht doet al sinds zijn tiende aan duivensport. Ik zocht hem op om te vragen of de duivenhandel in Nederland ook zo lucratief is.

VICE Money: Hoi Lorenzo, jij kan rondkomen van duivenmelken.

Lorenzo van Russel: Ik wel, maar veel duivenmelkers niet. Voor de meeste mensen is het een hobby. Naast duivenmelker ben ik ook duivenmakelaar: ik bemiddel tussen duivenmelkers en hun klanten. Alles bij elkaar opgeteld maak ik bijna 10.000 euro winst per maand.

Wat is winstgevender? Duivenmakelaar zijn of duivenmelker zijn?

Over het algemeen verdien ik het meeste met mijn eigen duiven, maar het wisselt een beetje. Als duivenmakelaar krijg ik minimaal tien procent van de opbrengst. Laatst heb ik nog een verkoop van duiven voor acht ton bemiddeld. Krijg ik ineens 80.000 euro.

Hoeveel verdien je met duivenmelken?

Ik heb weleens een duif verkocht voor 50.000 euro, maar dat is een uitzondering. Voor jonge duiven die nog niks kunnen, vraag ik zo’n 300 euro. Als de duiven een beetje getraind zijn, vraag ik er 1000 euro voor. Ik verkoop een paar duiven per week, dus dat loopt wel op.

Hoe verkoop je ze?

Als ik een duif wil verkopen, mail ik mijn vaste klanten met de vraagprijs. Ik heb een boel klanten wereldwijd: in China en Taiwan, maar ook in Irak is de duivensport enorm opkomend. Eenmaal verkocht stop ik de duif in een reismand en wordt-ie met een vliegtuig naar de klant gevlogen. Ik zie duiven ook als een soort aandelen. Ik koop er regelmatig wat op om ze later weer met winst door te verkopen. Zo heb ik weleens samen met klanten vier ton geïnvesteerd in duiven die ik later weer verkocht voor acht ton.

Daar kun je een boel leuke dingen mee doen.

Dat kan, maar dat doe ik niet. Zes jaar geleden kocht ik een Mercedes-Benz CLA 200. Maar ik werd voortdurend aangehouden door de politie. Die vonden zo’n jonge gast in zo’n dure bak verdacht, dus toen heb ik hem weer weggedaan. Het voelde ook overdreven. Sindsdien investeer ik al mijn geld in duiven.

Koop je vaak duiven?

Ja, zo’n vijftig per jaar. Voor een goede duif betaal je al snel 10.000 euro. Natuurlijk heb je ook duiven die maar 100 euro kosten, maar dat is vaak geen goede duif. Gemiddeld geef ik aan een duif 500 euro uit. Dus per jaar koop ik voor zo’n 25.000 euro duiven, die ik voor de fok gebruik.



Hoe oud was je toen je begon?

Ik zit er al sinds mijn tiende in. Er woonde een oudere buurman naast me die zestig duiven had en daar ging ik vaak kijken. Ik dacht: dat wil ik ook. Mijn ouders stemden er uiteindelijk mee in. Binnen no-time zat hun hele tuin vol met duiven en begon ik ze te verkopen. Op mijn veertiende werd een van mijn duiven Nederlands Kampioen. Die had ik voor veel geld kunnen verkopen, maar dat heb ik niet gedaan. Als je succes wil hebben als duivenmelker moet je natuurlijk je beste duiven gebruiken voor de fok.



Zo worden je duiven steeds beter en meer waard?

Inderdaad. Het enige wat je kunt doen om betere duiven te krijgen, is zorgen dat ze goede ouders hebben. Daarnaast doe je als duivenmelker wekelijks mee met duivenlossingen, een ander woord voor vliegwedstrijden. Mijn duiven worden vaak in België en Frankrijk losgelaten om te kijken hoe snel ze weer naar huis vliegen. Ze worden dan met duizenden andere deelnemende duiven in vrachtwagens naar het vertrekpunt gebracht. Vanaf daar moeten ze zo snel mogelijk weer terug naar huis vliegen. Hoe snel ze vliegen wordt gemeten met een elektronisch systeem – alle vliegduiven hebben daarom een chip. Online wordt geregistreerd hoe snel een duif vliegt. Hoe beter de duif presteert, hoe meer hij waard wordt.



Een soort duivencompetitie dus.

Het is net als met voetbal: je hebt de kleinere competities, de Eredivisie en uiteindelijk het NK. Als je het NK wint, kun je met je duif door naar het EK en dan naar het WK. Ik win vaak regionale kampioenschappen, dan vlieg je ook al tegen tussen de 5000 en 40.000 duiven.

Wat krijg je als je wint?

Bij sommige competities kunnen de duiven een gele trui winnen, een soort ereprijs. Daarnaast win je ook vaak geld, meestal zo’n 10.000 euro. Begin maart deed ik nog mee aan een wedstrijd waarvan de winnaar met een ton naar huis zou gaan. Een van mijn duiven schopte het tot de finale, maar kwam toen helaas niet terug. Waarschijnlijk verdwaald of opgegeten door een roofvogel. Jammer, want een duif thuis zien komen na 700 kilometer vliegen is het mooiste wat er is.

Hoe train je ze?

In januari worden ze geboren. Na vijf weken mogen ze voor het eerst hun hok uit. Je hoeft ze niet te leren om terug te komen – dat doen ze vanzelf. In juli worden ze voor het eerst in België losgelaten om naar huis te vliegen. Duiven zijn ontzettend slim: ze worden geblinddoekt gedropt op een plek waar ze nooit zijn geweest en vinden aan de hand van een natuurlijk kompas de weg naar huis terug.



Wat krijgen ze als beloning?

Eten. Ze komen ook terug voor de vrouwtjes. Over het algemeen vliegen alleen mijn mannetjes wedstrijden, de vrouwtjes houd ik thuis. Voordat ze weggebracht worden laat ik ze heel even bij de vrouwtjes. Dan zijn ze verliefd en vliegen ze extra hard.

Hoeveel duiven heb je?

Meestal een stuk of 200. De meesten daarvan zijn kweekduiven en jonkies. In Nederland heb ik 35 vliegduiven. In het buitenland – bijvoorbeeld in Spanje, Portugal en Roemenië – heb ik ook 40 vliegduiven die meedoen aan buitenlandse wedstrijden. Omdat een duif altijd naar huis vliegt, kan ik ze niet hier houden.

Wat ben je kwijt aan kosten?

Als je voor de lol wat duiven wil houden, stellen de kosten niet zoveel voor. Binnen de vereniging steunen we nieuwe leden. Vooral jonge leden zijn welkom, omdat de sport aan het vergrijzen is en we niet willen dat het uitsterft. Je kan daarom vaak gratis een hok en wat duiven krijgen. Als je het echt professioneel wil doen, is het een ander verhaal. Het bouwen van mijn hokken heeft me bijvoorbeeld alleen al 35.000 euro gekost.

Hoeveel tijd ben je eraan kwijt?

Ik ben tien uur per dag, zeven dagen per week bezig met het trainen van duiven, het schoonmaken van hokken en het onderhouden van contact met klanten. Ik investeer er dus een heleboel tijd en geld in. Maar ik maak er uiteindelijk toch aardig wat winst mee.

Al dat geld, maar je gaat nooit eens lekker op vakantie?

Natuurlijk ga ik soms op vakantie, maar wel altijd op duivenvakantie: bijvoorbeeld naar Portugal, Spanje of Tenerife om de finale van het duiven-EK te kijken. Maar ik kan moeilijk van huis, want ik wil er voor mijn thuiskomende duiven zijn.

Bedankt, Lorenzo.