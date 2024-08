LouiVos is verder dan de tijd

Wilde Westen produceert al enkele jaren bij uitstek de beste trap van Nederlandse bodem. Het label, dat haar thuisbasis in Den Haag heeft, staat erom bekend rappers naar buiten te brengen die allen klinken als iets dat je nooit gehoord hebt. Artiesten als Kingsize, Mula B, Bartofso, 3Robi en Illias hebben stuk voor stuk een eigen muzikale identiteit, waarin een voorliefde voor woordspelingen – gekenmerkt door het vervreemden van de meest typische Nederlandse woorden ­– centraal staat.

Er is binnen het Wilde Westen-kamp echter geen enkele andere rapper waarin dit gegeven zo sterk terugkomt als bij LouiVos. De rapper maakte in 2016 zijn doorbraak met het straat-anthem Domme Jongens, bijgestaan door Mula B en 3Robi. Hoewel de laatstgenoemden op die track voor de nodige agressie zorgen, zijn het de gortdroge lines van Vos die voor mij het verschil maakten. “Ik heb die werk, zelfs in de kerk. Zij doet schijnheilig als haar vader merkt.” Bewapend met een achterovergeleunde delivery en extreem veel zelfverzekerdheid, bewees de uit Congo afkomstige rapper dat er geen poespas nodig is om op een scherpzinnige manier over het straatleven te vertellen.

Twee succesvolle solotapes en één verzamelalbum later dropte Vos afgelopen vrijdag dan eindelijk zijn debuutalbum. Exotische Wapens staat uiteraard weer vol gortdroge woordspelingen, maar bevat opvallend genoeg ook een aantal persoonlijke tracks met een dramatischer randje. Ik ging naar het hoofdkwartier van Wilde Westen en sprak LouiVos over superhelden, Dragon Ball Z en zijn onlangs bekendgemaakte vaderschap.

Noisey: Om je te feliciteren met de release van je album heb ik dit prentenboek voor je gekocht. Het gaat over een vos die verstrikt zit in een gevaarlijke situatie. Het lijkt een beetje op het verhaal van jouw plaat.

LouiVos: Thanks, man bro. Ik ga ‘m voorlezen aan die kleine van me!

Is de ‘Vos’ jouw muzikale alter-ego? Een soort onbreekbaar superhelden-imago dat je in de afgelopen jaren hebt opgebouwd? Of ben je dit in het dagelijkse leven ook?

Wat ik rap ben ik. Ik kan mezelf niet anders voordoen dan dat ik ben. Ik kan situaties beschrijven van jongens om mij heen, want dat is onderdeel van mijn verhaal. En ik vertel de verhalen zoals ze zijn.



Op meerdere tracks van je album laat je een nieuw soort breekbaarheid zien. Zo nu en dan laat je de superheld even los. Die kant van jou kenden veel mensen nog niet. Was je zenuwachtig om dit aan de luisteraars te laten horen?

Bij een album hoort een persoonlijke ingeving. Mensen moeten mij beter leren kennen om te begrijpen hoe het verhaal écht in elkaar zit. Ze hebben hun oordeel al klaarliggen. Dit wil ik te slim af zijn.

Iets anders: heb je vroeger Dragon Ball Z gekeken?

Ja, man. Ik was er groot fan van.



Is er een personage met wie je jezelf het meest kan identificeren?

Vegeta vond ik altijd wel een goeie guy. Hij is die man die niet over zich heen laat lopen. Ik hou er niet van om alleen de goede kant van de mens te laten zien. De mens heeft een goede en een slechte kant. Vegeta laat het beiden zien. Zijn verhaal is open.

Ken je de ‘Hyperbolic Time Chamber’ uit die serie nog? Dat is die kamer waarin de tijd 365 keer sneller gaat dan de normale tijd. Op de track Nog Steeds claim je verder dan de tijd te zijn. Ik vroeg me af: zou je over deze kamer willen beschikken? Je zou daar bijvoorbeeld drie projecten in één dag op kunnen nemen.

Het proces naar dingen toe is belangrijk voor mij. Soms wil je niet door de tijd vliegen. Je wil ook leven en dingen meemaken. Ik kom best koud over, maar ik ben wel een levensgenieter. Ik leef in het moment, maar ik denk verder dan de tijd. Ik denk verder na dan andere rappers.



Nog Steeds bevat opvallend meer grootschalige drama dan veel van je andere tracks. Het nummer in combinatie met de video voelt aan als een misdaadfilm. Zou je dit als een keerpunt willen omschrijven? Een statement van het niveau waarop je je momenteel bevindt?

Ik heb de clip van Nog Steeds in Frankrijk geschoten omdat ik een straatbeeld wilde tonen dat niet alleen over Nederland gaat. De reacties hebben me er bewust van gemaakt dat het een nieuwe richting is. Daarnaast was het voor het eerst dat ik van begin tot eind mee heb geregisseerd aan een clip. Ik had een visie en een verhaallijn, die hebben we samen naar buiten kunnen brengen. Het is een aanpak die ons helpt om meer van onszelf te kunnen laten zien, ondanks dat we niet de meest open jongens van de scene zijn.

Je bent nog niet zo heel lang geleden vader geworden. Op de track Homies Tuchten zeg je: “Ik heb een kleine in de tussentijd. Ik zie een leeuw in die kleine meid.” Is er een specifieke reden waarom je je dochter een leeuw noemt, en jezelf een vos?

Toen ik die line schreef dacht ik daar ook over na. Want terwijl ik bekend sta als een vos, is mijn sterrenbeeld een leeuw. Ik zie bepaalde eigenschappen van mijn sterrenbeeld terug in mezelf, en ik zou ze op een dag ook graag in mijn dochter willen zien. Mijn dochter is schorpioen.

Heeft vaderschap een rol gespeeld tijdens het maken van dit album?

Ik heb het niet bewust zo benaderd. Tijdens het opnameproces heb ik mijn gedachtes geuit en zodoende hoor je op het album veel over mijn dochter. Niet nadrukkelijk maar op de achtergrond. Maar als je Vos volgt dan hoor je dat erin terug. Mijn carrière is een soort boek en elke tape of album is een hoofdstuk.

Je debuutalbum heet Exotische Wapens. Ik heb deze woordcombinatie nog niet eerder gehoord. Het voelt heel logisch maar tegelijkertijd onlogisch. Is dit iets wat je in je muziek bewust doet? Onlogische, absurde woordcombinaties maken?

Ik denk dat ik gewoon een hele rare manier van zinnen bouwen heb. Ik kan mezelf goed uiten maar doe dit niet volgens de regels. Mijn zinsbouw klopt niet altijd. Dat is gewoon Vos. Zo praten wij onderling ook. We hebben gewoon stukjes ABN, stukjes straattaal en stukjes van onze eigen taal gecombineerd. Dat is onze slang. Mensen vinden het interessant om daar naar te luisteren.



Zou je zeggen dat je als een kind nadenkt? Kinderen zeggen namelijk vaak rare, simpele dingen die stiekem heel diep blijken te zijn. Iemand die goed oplet beseft dat het diep is.

Dat is die dubbelzinnigheid van mij. Als ik een line zeg dan weet ik dat verschillende doelgroepen het op verschillende manieren gaan beseffen. Pas als je het ontcijfert weet je of het geniaal, droog of grappig is. Ik maak muziek voor mensen die echt aandachtig willen luisteren. De mens weet diep vanbinnen al heel snel wat-ie wil. Sommige mensen willen bij rap hele intellectuele woorden horen. Dat noem ik in een box denken. Mijn muziek is alleen bedoeld voor mensen die ervoor openstaan. Daarom luister ik ook geen popmuziek, het wordt niet door de artiesten zelf geschreven. Het is heel onpersoonlijk. Robotachtig. Tien liedjes die over één onderwerp gaan.

Welke muziek luister je dan wel naast hiphop?

Ik luister veel naar r&b, maar ik luister bijvoorbeeld ook naar lounge. Dat noem ik ook wel Scheveningen-muziek. Ik luister hele aparte muziek. Hele rare sounds. Ik ben into sounds.

Ik heb Mula B laatst geïnterviewd . Ik vroeg hem of hij zich er van bewust is dat jullie succes aan het boeken zijn middels het misbruiken van de taal van een land dat jullie liever kwijt dan rijk is. Hoe denk jij hierover?

Als jij een creatief persoon bent, zou je dan je nalatenschap willen baseren op de zaken zoals ze zijn? Of zou je je eigen pad willen bewandelen en je eigen nalatenschap willen creëren? Jouw eigen saus. Wij doen dit onbewust. Wij kijken niet naar wat er al staat. Wij negeren wat de mensen doen en hebben een hele eigen saus ontwikkeld. Ik denk dan ook dat wij nog maar op zestig procent van ons complete plaatje zitten.



