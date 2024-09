Lovers Club leert je te trappen, stunten en je naasten liefhebben

Lovers Club, bestaande uit Yoeri en producer Steff, is het nieuwste en misschien wel eerste glamtrap-duo (heb ik bij dezen even bedacht) van Nederland. In fel gekleurde satijnen broeken, kisten en doorschijnende shirts proberen ze met grimmige trapbeats, brag-and-boast-raps en mierzoete complimentjes de wereld een beetje beter te maken. Het is alsof 21 Savage je een liefdevol kusje geeft op je voorhoofd en ze zijn de nachtmerrie van iedere rapper die een fobie heeft voor mannen met nagellak. Bekijk de clip hierboven en laat je money dansen als Diddy.

Beluister de eerste EP van Lovers Club hieronder.