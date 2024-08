Lowlands dag 2: foto’s van achter de India

Zaterdag was de mooiste dag van de week, zong Thomas Acda eens. En iedereen weet dat Thomas Acda nooit liegt. De Lowlands-zaterdag is van al die zaterdagen dan misschien wel weer de beste zaterdag van het jaar. Met een volle festivaldag achter de rug en nog een volle te gaan, is het het beste moment om al je kruit te verschieten. Chris en Marjan fotografeerden de bezoekers die daar met gestrekt been en gebalde vuist mee bezig waren in de festivaltent die de India heet.

