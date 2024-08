Lowlands met Canshaker Pi: lol met verdwaalde paarden, Pip Blom en elkaar

Omdat een foto meer zegt dan duizend woorden – zeker wanneer die woorden uit de pen van een recensent komen – geven wij dit festivalseizoen een wegwerpcamera aan onze favoriete artiesten. Voor één keer nemen zij plaats achter de lens en leggen ze vast wat ze backstage, onderweg en na afloop van hun optreden meemaken.

Eerder gaven we een camera mee aan onder anderen Yung Internet, Leafs en Coely. Op Lowlands vroegen we Canshaker Pi om hun avonturen vast te leggen. De Amsterdamse band stond afgelopen zaterdag in de X-Ray en ze hebben er weer een losbandig feestje van gemaakt. Voor de rest nemen ze ons in de fotoserie mee naar hun Lowlands-weekend, wat neerkomt op liveshows, drankjes met Pip Blom, lol op de camping en een paar verdwaalde paarden. Bekijk de serie hieronder.

Videos by VICE

Wil je meer lezen over dit geweldige festivalseizoen? Dat kan hier.