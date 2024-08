Vrolijke foto’s die laten zien dat de Gazastrook meer is dan een oorlogsgebied

Veel mensen associëren de Gazastrook haast alleen maar met oorlog en strijd. Onterecht, vinden vier jonge fotografen uit het gebied, die de vooroordelen over Gaza proberen te doorbreken.

Door middel van fotografie laten Sanad Abu Latifa (22), Abdel Karim Hana (23) en Mahmoud Khattab (26) en Mariam Abi Daqqa (ook 26) zien dat het leven van de 2 miljoen inwoners van de Gazastrook niet alleen maar in het teken van de oorlog staat. Elke fotograaf werkt afzonderlijk en kiest zelf z’n favoriete aspecten van het gebied. Samen creëren ze een uitgebreid beeld van hoe het is om te leven, werken en spelen in de Gazastrook.

Khattab vindt bijvoorbeeld de stranden het mooiste deel van de Gazastrook. “Als de stroom uitvalt in de zomer, wat soms wel 16 uur achter elkaar kan duren, gaan mensen vaak naar het strand om de hitte te ontvluchten en verkoeling te zoeken,” vertelt de 26-jarige. “Het geeft volwassenen de mogelijkheid om even te ontsnappen aan de realiteit van het dagelijks leven in Gaza en het geeft kinderen de ruimte om te spelen. Het is echt een prachtig plaatje.”

Hana wandelt liever door de verschillende buurten om de alledaagse beslommeringen vast te leggen. “Wat mij zo fascineert in deze buurten is de simpliciteit van het leven en de schoonheid van de bewoners. Ondanks alles zijn ze vaak nog altijd in goeden doen,” zegt hij. “Als je hier rondloopt zal je merken dat het de mensen zelf zijn die de sfeer in dit gebied bepalen – niet het onophoudelijke conflict.”

Foto door Mahmoud Khattab

Latifa fotografeert het liefst mensen tijdens hun werk. “Eind 2017 fotografeerde ik Rashad al-Hissi – beter bekend als de ‘Sjeik van de Vissers’ – die zijn leven doorbrengt op zijn boot en tussen zijn netten. Al 60 jaar maakt en repareert hij deze zelf,” vertelt Latifa.



“Elke keer als ik de haven bezoek zie ik Rashad. Hij is nu 76 jaar en hij zegt nog even gepassioneerd over zijn werk te zijn als toen hij ooit begon.”

Foto door Mahmoud Khattab

Voor Daqqa gaat er niets boven het fotograferen van spelende kinderen. “De lach op hun gezicht is voor mij een teken van hoop,” legt Mariam uit. “Ondanks alle moeilijkheden die deze gevaarlijke omgeving met zich meebrengt, kan je nog steeds heel veel blijdschap vinden. Als ik dat dan zie, dan moet ik stoppen en dat op beeld vastleggen.”

Foto door Mahmoud Khattab

Foto door Mariam Abu Daqqa

Foto door Mariam Abu Daqqa

Foto door Mariam Abu Daqqa

Foto door Abdel Karim Hana

Foto door Abdel Karim Hana

Foto door Abdel Karim Hana