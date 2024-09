Luister de mix die Skream exclusief voor ons maakte

Oliver Jones – beter bekend als Skream – staat al meer dan tien jaar aan de top van de Britse clubscene, en was een onmisbare schakel in de opkomst van dubstep.

Een paar jaar geleden hing hij zijn dubstep aan de wilgen, en legde hij zich toe op het spelen en produceren van dingen als disco en tech-house. Die transitie zorgde ervoor dat hij nu over de hele wereld op dancefestivals speelt.

Omdat we Skream graag mogen, vroegen we hem om een mix voor ons te maken. Dat deed hij, en je gelooft nooit wat er toen gebeurde (nummer vier zal je verbazen): we ontvingen een uur aan clubmuziek van heb ik jou daar, op het snijvlak van percussieve tribal en schuim-op-de-mond-deephouse.

We zijn blij en vereerd dat we je hier deze mix mogen laten horen en hopen dat je tijdens het luisteren dingen denkt als ‘oei’ en ‘wow’ of ‘jeetje’.

We spraken Skream in aanloop naar Amsterdam Dance Event ook al over zijn eerste clubervaringen.