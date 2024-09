Luister deze mix van Little Dragon tijdens de afwas of een lange autorit

Liedjes met Flume, Gorillaz, Odesza en DJ Shadow: de discografie van Little Dragon puilt inmiddels uit van de samenwerkingen en ook het aantal albums is bijna niet meer op een hand te tellen. Bijna, want het nieuwste studioalbum Season High van de vierkoppige elektronicaband is alweer de vijfde. Het is een perfecte mix van de zeer uiteenlopende tracks die ze eerder maakten: ijskoude downtempo, relaxte triphop, experimentele synth-pop, warme soul en r&b. De Zweden bevinden zich ergens in de verste uithoeken van het muziekspectrum.

De humeurige liefdesliedjes vol elektronica worden altijd voorzien van de bijzondere stem van Yukimi Nagano, die bijvoorbeeld ook Flume’s Take A Chance beangstigend mooi maakte. Fredrik Källgren Wallin, Håkan Wirenstrand en Erik Bodin zijn verantwoordelijk voor de haast ondefinieerbare elektronische geluiden – misschien is dat de reden waarom ze na tien jaar nog steeds zo weten te verrassen en charmeren. Het vijfde album is een portaal naar het binnenste van de hoofden van de bandleden, net zoals deze exclusieve mix die percussionist Erik Bodin speciaal voor ons maakte. Hij schotelt je in één uur J Dilla, house en zonnige reggae voor. Beluister het hieronder en lees het interview dat we met hem hadden.

THUMP: Ha Erik! Waar is deze mixtape opgenomen?

Erik Bodin: Deze mix heb ik met GarageBand gemaakt op een zaterdagavond. De kinderen sliepen al en ik at wat popcorn. Ik raad aan dat je je volledig openstelt voor deze mix, beluister het bijvoorbeeld als je bezig bent met afwassen.

Wat vind je zelf het leukste moment?

Het begin, want dan heb je nog een uur te gaan. Elk liedje is voor mij van grote waarde.

Heb je de mix gemaakt met een bepaalde gedachte?

Ik deed alsof ik een mixtape maakte voor een lange autorit.



Welk liedje erop vind je het leukst?

Ik denk Let’s Ride the Camel van Feisel. Ik heb dat van een cassettebandje gekopieerd van een receptionist ergens in een hotel in de hoofdstad van Eritrea. Het bandje stond daar op repeat maar had geen naam, dus ik bedacht zelf de titel en de artiest werd Feisel, de naam van de receptionist. Eigenlijk is dat nummer een herinnering van de verschillende dingen die ik tijdens die reis heb gedaan.



Tussen jullie nieuwste album en de plaat daarvoor zit drie jaar. Wat hebben jullie in de tussentijd gedaan?

We hebben onder meer geschaatst, liedjes gemaakt, gemixt, gelachen en gehuild. Het kost veel tijd om te herstellen van een lange tour, dus we hebben ook vooral uitgerust.



Waar luisterden jullie zelf naar toen jullie het album maakten?

Vaak naar elkaar, maar ook weleens naar Cannonball Adderly, Gwen Guthrie en Janet Jackson. Altijd Janet Jackson!

Als je een shoutout kon doen, aan wie of wat zou je het richten?

Shoutout naar de eland in de dierentuin in Gothenburg. Elke keer als we hem zien, lijkt het alsof hij recht door ons heen kijkt en denkt: stelletje idioten, jullie snappen het nog steeds niet.

