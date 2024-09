Luister een nooit uitgebrachte track van Joris Voorn uit 2001

Hoe cool is het om vergeten tracks en demo’s af te stoffen en een tweede leven te geven? Jasper Wolff en Maarten Mittendorff doen het met The Lost Archives, een waanzinnige vijf-vinyl-box ter ere van het vijfjarige bestaan van hun label Indigo Aera. Daarop staan lang verloren tracks van Makam, Bambounou en Sterac, er zit een spookachtige jam van San Proper en Antal tussen en natuurlijk wat tracks van Wolff en Mittendorff zelf. Naast een enkele ambient-track zijn het vooral organische en broeierige technotracks, die langzaam maar zeker tot leven komen en onder je huid kruipen. De box verschijnt 24 oktober.

Er staat ook een liedje op dat Joris Voorn in 2001 maakte, en die wij hier voor het eerst mogen laten horen. Voorn nam het vijftien jaar geleden in een enkele live-take op in zijn Rotterdamse studentenkamertje, met een MPC en Juno 106. Hij heeft hem nooit uitgebracht, omdat hij er niet helemaal zeker over was, totdat Wolff en Mittendorff hem wisten te overtuigen. “Toen we de track voor het eerst hoorden, werden we er meteen verliefd op,” zeggen de twee. “De track stamt uit een periode waarin Joris veel Detroit techno maakte die ons inspireerde qua zowel muziek als label. We hebben Joris lang geprobeerd te overtuigen de track op Indigo Aera uit te brengen, dus we waren ontzettend blij toen hij uiteindelijk toestemming gaf om de track op deze compilatie te zetten. In onze ogen maakt hij de serie compleet.”