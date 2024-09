Luister hier exclusief naar de remix die Kasper Bjørke voor Weval maakte

Weval. Je kent ze wel. De twee jongens die groepen mensen in grote zalen in vervoering brengen met hun messcherpe synthesizer-skills. Die gasten naar wiens muziek je luistert tijdens treinritjes, terwijl je maaltijden kookt en op zonnige dagen vol liefdesverdriet. Het danceduo waarvan de ene helft onlosmakelijk verbonden is met Mastermovies (en dit is officieel de laatste keer dat we hier naar zullen verwijzen). Deze week won Weval een Edison in de categorie Dance (ten koste van Martin Garrix) en morgen komt er een remix-EP uit met drie liedjes die onder handen genomen zijn door Margot, Red Axes en Kasper Bjørke. Laatstgenoemde remixte het liedje You’re Mine, dat we hier voor het eerst mogen laten horen. Om het feest compleet te maken, stelden we Harm en Merijn wat vragen (via e-mail, want ze waren net onderweg naar Praag).

THUMP: Om te beginnen: gefeliciteerd met de Edison! Heeft-ie al een mooi plekje gekregen?

Weval: Dankjewel! Hij staat op dit moment op Merijns piano omdat we nog op zoek zijn naar een nieuwe studio (btw: help!).

Hadden jullie verwacht van Martin Garrix te winnen?

Absoluut niet, omdat we ons album nooit echt als een dance-album zagen. Maar het ligt misschien het meest in de buurt van dance, dan van de andere categorieën. Al met al een grote verassing!

Waarom kozen jullie voor deze drie artiesten voor de remixes?

Red Axes speelden we ooit mee samen op een avond in The Block in Tel-Aviv. Van Kasper Bjørke en Margot waren we al fan voordat we überhaupt ooit een synth hadden aangeraakt, het is dus een eer dat ze ons wilden remixen. De nummers die we maken zijn niet per se bedoelt om los op te gaan, maar dankzij deze producers zijn ze echt iets meer voor de dansvloer.

Wij mogen vandaag de remix van Kasper Bjørke laten horen. Kan je daar iets over vertellen? Ik vond dit het leukste liedje van de drie, klopt dat?

Dit nummer voelt voor ons als een klassieke remix, hij heeft de hook vrijwel intact gelaten en er een soort clubbeat bij gemaakt. Vrij recht-toe-recht-aan, maar op een vette manier. Vinden wij althans. Kasper vertelde dat hij de track zo mooi vond dat hij het origineel zoveel mogelijk intact wilde laten. Dat-ie nu een tweede leven krijgt op de dansvloer is te gek. Erg moeilijk wel om de remixes met elkaar te vergelijken omdat ze zo van elkaar verschillen qua stijl. Red Axes maakte een vrij abstracte remix die erg om sound draait, terwijl Margot een intense, bijna kerkelijke emo-klapper heeft gemaakt.

Jullie zijn nu onderweg naar Praag. Wat doen jullie tijdens zo’n reis?

We komen net van een Tsjechisch radiostation waar we een interview deden en nu staan we op het punt om te gaan soundchecken. Voorheen waren we altijd met z’n tweeën op pad, maar nu we steeds vaker met een drummer spelen (zoals ook vanavond), zijn we met vier (of soms vijf of zes) man. Logistiek en financieel gezien een ramp, maar wel heel gezellig!

Tot slot: waarom mocht Martin Garrix geen remix van jullie maken?

We hebben hem niet gevraagd, maar hij zou het zeker mogen doen. Toevallig zagen we laatst dat er een track van ons in zijn Spotify-playlist stond, dus blijkbaar kent hij het. Tof om te zien dat de verschillende werelden dicht bij elkaar kunnen komen. Zou eigenlijk best een goed idee zijn, een remix-swap met een EDM-grootheid.



Check de volledige remix-EP hier. Je kunt Weval live zien op 23 februari in Nijmegen (Doornroosje), op 24 februari in Utrecht (TivoliVredenburg) en op 25 februari in Rotterdam (Maassilo).