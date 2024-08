Luister hoe deze orka mensenwoorden herhaalt

Orka’s, zeer angstaanjagende maritieme roofdieren… Of toch niet? Onderzoek dat woensdag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society, laat zien dat een in gevangenschap levende orka genaamd Wikie eigenlijk een supervriendelijk dier is dat graag mensenwoorden herhaalt zoals, ‘”hoi”, en “dahag!”

Sommige woorden lukken niet. De onderzoeker noemt halverwege de cijfers één en twee, die Wilkie transformeert tot een scheetgeluid uit haar neus. Luister maar:

Videos by VICE

Er is veel bewijs dat wilde orka’s in verschillende dialecten met elkaar communiceren, en deze “herhaal wat ik zeg”-experimenten zijn daar ook deels op geïnspireerd. Het suggereert namelijk dat ze taal kunnen leren door te imiteren. Wikie was de ideale kandidaat omdat ze al heeft leren communiceren door handgebaren in het Marineland Aquarium in Antibes (Frankrijk).



Een team wetenschappers van Complutense Universiteit in Madrid onder leiding van Jose Abramson hebben Wikies pogingen om te ‘praten’ opgenomen. “Toen we ‘hallo’ probeerden, en Wikie een vergelijkbaar geluid maakte, reageerden de trainers behoorlijk emotioneel,” zegt hij. “Het was echt moeilijk om niet ook iets te zeggen.”

De scheetgeluiden die Wikie maakt lijken een beetje op die van een kleuter, maar als ik ernaar luister moet ik stiekem ook een beetje wenen. Het is zo menselijk, en het doet denken aan de manier waarop we met dieren omgaan alsof het totaal andere wezens zijn dan wij. Sentimenteel, zou de cynicus zeggen. De wetenschappers zien er in elk geval genoeg in om de taalvaardigheid van orka’s beter te onderzoeken.