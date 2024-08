Luister naar ‘Ab major’ van Matteo Myderwyk en zorg dat je niet gestoord wordt

Matteo Myderwyk is een typische pianist. Waarmee ik bedoel te zeggen dat hij eruitziet als een jonge Jan Vayne, klinkt als een gezelligere Nils Frahm en net zulke heerlijke broodjes bakt als Bach (dat laatste heb ik zelf verzonnen, maar geef toe: het zou waar kunnen zijn). Vorig jaar bracht hij het album To Move uit op Excelsior, dat hij in twee dagen opnam en vol staat met prachtige geïmproviseerde pianomuziek. Volgende maand komt zijn tweede album Verses uit op Excelsior, dat hij in twee dagen opnam en vol staat met prachtige geïmproviseerde pianomuziek. Want aan een goed recept hoef je niet te sleutelen. Hierboven kun je alvast een voorproefje krijgen van dat nieuwe album, door naar de videoclip van het nummer Ab major te kijken. Ik was razend benieuwd wie Ab is en waarom Matteo louter trainingspakken draagt, dus ik belde hem even op.

Noisey: Hoi Matteo! Jij wil graag dat mensen in alle rust naar je muziek luisteren.

Matteo Myderwyk: Klopt! Dat is wel een beetje het uitgangspunt.

Zo graag zelfs dat je als merchandise van die deurhangers hebt waar ‘sst, ik luister Matteo’ op staat.

Haha, ja dat klopt. Ik heb een vriend, die zit helemaal in de merch. Die heeft tassen, stickers, aanstekers, de meest sicke dingen laten maken. Hij gaat altijd mee naar shows om dat uit te delen. Als ik cd’s verkoop, stop ik ze in een tasje met allemaal spulletjes erbij. Das leuk.

Je hebt je album in twee dagen opgenomen, en je vorige album ook. Is na twee dagen de concentratie op?

Ja, nou ja, ik had dit keer nog meer opnamedagen gepland, maar na twee dagen stond het erop. Ik ben ook niet iemand die vijf keer iets opneemt tot ik de perfecte versie heb. Dat is een beetje de klassieke insteek, dat je de perfecte compositie perfect opneemt. Dit is meer de jazzkant, daar voel ik me prettiger bij. Het is wel grappig, op voorhand denk je: het gaat zo en zo, en ik ga die en die nummers opnemen, en vervolgens halen juist die nummers het album niet, omdat ze niet lekker uit de verf komen.

Live gebruik je veel synthesizers, maar op je albums niet. Waarom is dat?

Nou, dat komt er wel aan hoor. Ik heb geen haast met opnemen. Het volgende album wordt wel elektronisch. Het is vooral live fijn, omdat je meer kan. Zeker op popfestivals loop je het gevaar dat je met alleen een piano op het podium een beetje ondergesneeuwd raakt. Terwijl op een album, dan luisteren mensen dat in hun eentje met een koptelefoon, dan is alleen piano juist fijn.

Stel, je moet kiezen: je krijgt een prachtige Steinway-concertvleugel, of alle synthesizers die je maar kunt bedenken. Wat kies je dan?

Sowieso de Steinway. Daar hoef ik niet lang over na te denken. De piano is wel echt mijn instrument.

Dit liedje van je wat hier vandaag in première gaat heet Ab. Wie is dat?

Nee, As. Dat is de toonsoort. As-majeur. Alle liedjes hebben de naam van de toonsoort. Het nummer daarna is bijvoorbeeld e-mineur.

Ik zag een filmpje van een van je optredens waar iedereen op de grond ligt. Is dat normaal?

Nee, dat is totaal niet normaal! Dat was in Eindhoven, geloof ik. Het is op zich wel interessant. Voorafgaand aan dat optreden waren er yoga-oefeningen en iedereen lag al op de grond. Normaal moet je eerst een half uur spelen om mensen rustig te krijgen en in de juiste stemming, maar nu was dat al zo.

Is er eigenlijk een link tussen pianomuziek en voetbal? Of is er een andere reden dat je altijd trainingspakken draagt?

Jazeker! Messi speelt ook piano. Er is een filmpje dat hij de tune van de Champions League speelt op een piano. En verder ben ik echt opgegroeid met voetbal. Ik was vroeger ook keeper, wat eigenlijk best dom is als pianist.