Luister naar Crowd of Chairs en bereid je voor op een tripje naar de bouwmarkt

Het is amper drie weken geleden dat we je kennis lieten maken met de Gentse noiseband Youff en hun single Permafuck, wat zo ongeveer betekent dat ik net tijd heb gehad om een grote pot Alabastine bij de bouwmarkt te halen en alle gaten in de muur heb gedicht die ik er eerst zelf in had geslagen met een hamer omdat die muziek zo godsgruwelijk heftig is, al had ik daar beter nog even mee kunnen wachten want nu is er weer Crowd of Chairs, eveneens een noiseband uit Gent, met dezelfde drummer als Youff, met het liedje Crowds Suck Me Dry en godverdomme waar is mijn hamer, ik mep de boel aan gort!!!

Nou, even snel dan: Crowd of Chairs uit Gent dus, bracht eind vorig jaar hun debuut Fuck Fuck Fuck uit op het Gentse label Live Fast Die Young, bestaat uit Manu (drums en zang), Mitch (gitaar en zang) en Benjamin (bas). O ja, ze gaan volgende maand lekker touren door Frankrijk en Engeland, dus als je daar toevallig bent, kun je ze gaan zien. Weet er iemand trouwens hoe je een draagmuur herkent?