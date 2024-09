Luister naar de titeltrack van Luke Hess’ briljante EP op Visionquest

Soms heb je gewoon zin om in je gezicht te worden geslagen door een rauwe, kale technotrack. Als je in zo’n bui bent, is het een goed idee om wat rond te neuzen door de discografie van Luke Hess.

Hess heeft muziek uitgebracht op FXHE, Echochord en Planet E, en is nu terug met een EP vol met harde tracks. Deze keer doet hij het samen met de mensen van Visionquest voor zijn Selector EP, en dat doet niet onder voor zijn voorgaande werk.

Op de EP staan verder remixen van Maher Daniel, Lee Curtiss en d5. De hele reutemeteut komt morgen (7 oktober) uit en hier kan je alvast exclusief luisteren naar de titeltrack.

