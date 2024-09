Luister naar deze remix die DJ Rolando van Marcel Dettmanns ‘Let’s Do It’ maakte

Marcel Dettmann loopt elke dag rond met een grote glimlach op z’n gezicht. Natuurlijk vanwege zijn mooie haardos, maar ook omdat hij een van de meest geliefde techno-dj’s ter wereld is.

Het blijkt dat de mensen van !K7 net zoveel van Marcel en zijn kapsel houden als iedereen, en dat is de reden dat ze hem hebben gevraagd om een mix te maken voor hun langlopende DJ-Kicks series. Dettmanns bijdrage, die op 14 oktober verschijnt, is een echte knaller die de beste oude en nieuwe techno bevat, met tracks van Psychick Warriors Ov Gaia, Sterac en een hele berg aan Dettmanns eigen producties – inclusief een gloednieuwe track met Levon Vincent. Het is de fijnste techno die er bestaat.

Deze remix van de voormalige Underground Resistance-lid DJ Rolando, die de mix afsluit, is gruizig, licht en ontzettend ruimtelijk. Het is techno die van de maan afkomstig lijkt. We kunnen niet wachten tot Marcel Dettmann zaterdag op Draaimolen Festival in Tilburg draait. Luister Let’s Do It voor het eerst hieronder.

Dettmann’s DJ-Kicks mix komt 14 oktober uit op !K7 records.