Luister naar een exclusieve mixtape van de Amsterdamse Lyzza

Toen ik achttien was, woonde ik nog thuis. Laten we zeggen dat er weinig gebeurde in mijn leven en dat ik nog niks had bereikt. Het is dan ook altijd jaloersmakend om mensen te zien die op die leeftijd al allerlei zieke dingen doen. Neem Lysa da Silva , een meisje van achttien dat op lijpe underground feestjes als Progress Bar en Bar None draait, maar ook in de NYX en Chicago Social Club. Een tijdje terug stond ze op Sonic Acts tussen grote namen als Evian Christ en Le1f. De muziek die ze draait is zwoel en sexy en extreem dansbaar, wat niet heel vreemd is, aangezien ze opgroeide in Brazilië.



Morgenavond draait ze op Bar None, waar ook Dinamarca van Staycore te gast is. Voor de gelegenheid maakte ze speciaal voor ons een mixtape, en ik belde haar ook even op, om hoi te zeggen en wat vragen te stellen.

Videos by VICE

THUMP: Hoi Lysa! Je bent achttien! Dat is een leeftijd waarop veel mensen voor het eerst naar een club gaan, maar jij staat in de booth. Hoe is dat zo gekomen?

Lysa da Silva: Ik was zeventien toen ik voor het eerst ergens mocht draaien. Ik was gewoon een beetje aan het oefenen, en toen had ik voor de grap een keer een dj-workshop gevolgd. Ik had het gevoel dat ik niet precies wist waar ik mee bezig was, dus zo’n workshop leek me wel een goed idee. Daar leerde ik toen heel veel mensen kennen en die konden wel regelen dat ik ergens mocht draaien.

Wat was je eerste gig?

In de NYX. Dat was echt supervet. Het ging ook best wel goed. De zaal was niet heel vol – ik stond in de tweede zaal – maar er was een guy in de zaal even een jointje aan het draaien en aan het eind kwam-ie langs: “I’m from Berlin and I organize parties.” Echt, woah. Daar heb ik wel wat uit kunnen halen.

Je bent opgegroeid in Brazilië, wanneer ben je naar Nederland verhuisd?

Toen ik zeven of acht was. Ik heb een tijdje in Rio gewoond en een tijdje in São Paolo. Het is raar, als ik aan Rio denk, denk ik aan m’n oma en m’n tante, en zie ik mensen voor me op slippers. Nu hoor ik allemaal mensen over dat de muziekscene daar zo poppin’ is en dat er heel veel leuke dj’s zijn.

Denk je dat je een streepje voor hebt op Nederlandse dj’s omdat je daar vandaan komt? Dat je toffe muziek kan vinden die zij niet kennen?

Ja, ik denk sowieso dat ik een streepje voor heb, want ik weet gewoon waar ik naar moet zoeken en welke zoektermen ik kan gebruiken om toffe dingen te vinden. Ik heb ook nichtjes die daar wonen, dus ik vraag hen soms op welke tracks ze hun billen schudden.



Je maakt ook zelf liedjes toch?

Ja! Ik ben nu bezig met een miniproject, ik durf er nog niet teveel over te zeggen, maar in principe zijn het allemaal eigen producties. Ik maak alles in Logic op m’n laptop.

Zit er veel verschil tussen een set draaien in de NYX en op Progress Bar of Bar None?

Ik draai soms op meer – quote unquote – commerciële feestjes, maar ik heb het gevoel dat op Bar None en Progress Bar mensen veel meer meegaan met whatever je draait. Op andere feestjes heb ik het gevoel dat ik wat meer op moet passen, omdat mensen er dan niet lekker op gaan.

Hoe kom je eigenlijk bij Progress Bar terecht?

Ik was bij Bar None aan het draaien, lang geleden, en toen was Juha daar ook, de oprichter van Progress Bar. De dag daarna stuurde hij me een berichtje berichtje: vond het supertof, zou je een keer op Progress Bar willen draaien? Nou, of course!

Wat zou je zeggen dat tot nu toe het hoogtepunt is uit je dj-carrière?

Ik denk Sonic Acts, dat was supervet. Dat voelde echt als een mijlpaal. Ik besefte me ineens: wow, ik sta met al deze mensen op een lineup. Ik zie mezelf helemaal niet als een echte producer ofzo, ik zit gewoon thuis achter m’n laptop een beetje te kloten. Opeens sta je dan op een supervette lineup met mensen waar ik gewoon liedjes van luister, waar ik al lang naar opkijk.

Zit je eigenlijk nog op school?

Ik heb nu een tussenjaar en ik werk in de horeca. Maar ik wil elektronische muziekproductie gaan doen aan de Herman Brood Academie of Rockacademie. Muziek is het enige waar ik discipline voor heb. Ik ben een beetje slecht met dingen doorzetten, maar muziek is een van de dingen waarvan ik denk dat ik er mijn hele leven mee door wil gaan.



Wat is je grote droom voor de toekomst?

Someday in the future zou ik m’n eigen label willen. Mensen boeken en feesten geven die net zo inclusive en open zijn als Progress Bar, en dan over de hele wereld!



Wat vind je leuker, dj’en of produceren?

Oh, dat is echt moeilijk. Ik vind produceren superleuk, gewoon thuis al je energie erin stoppen. Maar dj’en is ook heel leuk, omdat je dan al die energie weer terugkrijgt van mensen. Ik kan niet kiezen!

Zaterdag 8 april kun je Lyzza zien draaien op Bar None in De Verkeerstoren in Amsterdam Noord, samen met Dinamarca, Yon Eta, An Ni en Fien. Het kost vijf euro, maar die moet je wel contant betalen.