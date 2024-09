Luister naar een geschiedenisles in drum & bass van Fabio en Grooverider

Tijd vliegt, niet waar? Een kwart van een eeuw lijkt net zo snel te gaan als je lunchpauze. Als kind heb je allerlei dromen en plots word je wakker als een twintiger met overgewicht die voldoening haalt uit een sixpack bier kopen bij de avondwinkel. Hoe ben je daar terechtgekomen? Waar zijn al die jaren gebleven? Nou, waar dan?

Twee gasten die veel minder pessimistisch naar het leven kijken zijn Fabio en Grooverider. Toen ik nog leerde praten en niet onafhankelijk naar het toilet kon, was dit duo bezig met het uitvinden van drum & bass. Ze hebben het geluid gevormd van raves in loodsen en nachtclubs in de jaren negentig. Het genre zou niet zijn wat het nu is zonder de twee.



Het duo viert nu dat ze 25 jaar bezig zijn en hebben daarom deze fantastische mix voor ons gemaakt. Luister er hieronder naar: